A medida que la vida va pasando, la memoria se va encargando de recrear el pasado, esforzándose por mantenerlo vivo en el recuerdo de nuestra mente, aunque la realidad haya cambiado. No es otra la extraña sensación que tenemos cuando regresamos a un lugar donde antaño experimentamos dicha, alegría, o felicidad, pero que ahora resulta distinta en sus jardines, paisajes o edificios. Se parece y no se parece; es y no es; siendo de pronto más emotivo y relevante el recuerdo de lo que fue que lo que ahora vemos.

Tal vez con esa clase de sensaciones haya escrito Espido Freire su último y muy hermoso libro: Guía de lugares que ya no existen (RBA), Premio Eurostars de Narrativa de Viajes 2025. Un conjunto de textos unidos por la nostalgia, la sensibilidad, la evocación y la capacidad creativa y reconstructora de esta extraordinaria autora, nacida para generar a su alrededor misterio y belleza.

Aquellos espacios que ya no son ahora como ella los recordaba se abren a la memoria a partir de los territorios de la infancia y de la adolescencia, valles gallegos, caseríos vascos, lomas verdes por donde el Camino de Santiago, por su ramal francés, transcurría arrastrando leyendas y abriendo esperanzas. Viajará después Espido, con la imaginación detenida en la época dorada de los espías y de Agatha Christie, en un Orient Exprés cuyo traqueteo mutará su personalidad, invitándola a convertirse en sucesivos personajes y a soñar con heroínas de novela de acción o con mujeres reales que bien pudieron existir.

Nos invitará en otro capítulo la autora a visitar Bath, la mágica ciudad balneario donde vivió, soñó y escribió Jane Austen y donde todavía hoy se puede percibir, como un mágico decorado, el aire detenido de aquellas novelas inmortales donde los roles de mujeres distintas enriquecieron tramas a medio camino entre el romanticismo y el realismo.

Un libro mágico, pura literatura en sí, en cuyas páginas las categorías de la imaginación y la ensoñación y las facultades de la memoria y la razón se potencian y armonizan en una suerte de exquisito tapiz de sensaciones, pues igualmente se trata de un texto sensual, auditivo, táctil, donde las voces, ecos y aromas del pasado regresan para proporcionarnos asombro y placer.