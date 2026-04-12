70 aniversario del fin del Protectorado español de Marruecos

El 27 de noviembre de 1912 España y Francia firmaron un tratado por el que ambas naciones fijaban su área de influencia en Marruecos, que pasaba a quedar dividida en dos Protectorados. El español, a cuyo frente había un alto comisario, estaba formado por una pequeña faja de terreno situada al norte de Marruecos, que limitaba al norte con el Mediterráneo; al sur con las estribaciones de la cordillera del Rif y los ríos Uarga y Lucus; al este con el río Muluya y al oeste con el Océano Atlántico. Su extensión era de 24.000 kilómetros cuadrados, con una población de algo más de 1.000.000 de personas, en su mayoría bereberes, siendo sus ciudades más importantes las de Tetuán, Larache, Nador, Alcazarquivir y Arcila.

Y si bien España quería encontrar en Marruecos el bálsamo reparador que le resarciera de las pérdidas coloniales que había sufrido en 1898 (Cuba, Filipinas, isla de Guam y Puerto Rico), la realidad pronto abajó aquellas esperanzas, hasta el punto de que, durante las tres primeras décadas del siglo XX, Marruecos fue en nuestro país sinónimo de hemorragia nacional, por los cerca de 30.000 soldados españoles que allí perdieron la vida en las numerosas acciones militares que hubieron de llevarse a cabo para lograr el control del territorio.

Así mismo, el Protectorado español de Marruecos desempeñó un papel muy destacado durante la Guerra Civil, ya que actuó como aglutinante de los militares allí destinados (llamados africanistas), mayoritariamente descontentos con las políticas llevadas a cabo por los gobiernos de la República. Una situación que provocó que fuera precisamente en Marruecos donde, el 17 de julio de 1936, Franco dio el golpe de estado con el que se inició la Guerra Civil (1936-1939), durante la cual fueron decenas de miles los soldados marroquíes que lucharon en el bando de los sublevados.

Fue precisamente durante la guerra civil (a finales de enero de 1937) cuando Franco creó una guardia personal y ceremonial a caballo (el Escuadrón de Escolta, conocido popularmente como Guardia Mora), integrado por soldados marroquíes de élite a caballo, quienes hasta el 9 de marzo de 1959 (fecha en la que un decreto fijó su disolución definitiva) fueron una de las imágenes icónicas de la dictadura.

En los años posteriores a la finalización de la Segunda Guerra Mundial (1945) se produjo el paulatino proceso de descolonización de África y la independencia de sus territorios. De este modo, el 4 de abril de 1956, el sultán de Marruecos, Mohamed V, llegaba a Madrid con el fin de ultimar las negociaciones para poner fin al Protectorado español y reconocer la independencia de su país. Las reuniones culminaron en la madrugada del 7 de abril, con un acuerdo firmado por el ministro español de Exteriores, Martín Artajo, y el Primer ministro marroquí, Si Embarek El Bekkai.

Pero una vez Marruecos hubo alcanzado su independencia, Mohamed V pronto reclamó para su país otras posesiones españolas en suelo magrebí, como el territorio de Ifni (de apenas 1.500 kilómetros cuadrados de extensión) lo que provocó una guerra (que duró desde noviembre de 1956 hasta junio de 1957) entre España y el reino alauí. Ifni sería cedido finalmente a Marruecos el 30 de junio de 1969.

A partir de esa fecha, España conservaba solamente en el África occidental el vasto territorio (equivalente a la mitad de la superficie total de nuestro país) del Sahara. En 1975, días antes del fallecimiento de Franco (20 de noviembre de 1975) el entonces rey de Marruecos, Hassan II, promovió la denominada «Marcha Verde», que movilizó a cerca de 300. 000 personas, con el propósito de hacerse con el control de la entonces provincia española del Sahara Occidental.

El 14 de noviembre de 1975 se suscribieron los acuerdos de Madrid sobre la descolonización del Sahara, cuyo territorio se repartía entre Marruecos y Mauritania. Y pocos días después, el 26 de febrero de 1976, reunida la Yema‘a (la asamblea de ancianos y líderes tribales) en la ciudad saharaui de El Aaiún, ratificó dicho acuerdo, por el que España se retiraba definitivamente de su antigua provincia africana.

No obstante, a día de hoy el Sahara Occidental sigue siendo considerado por la ONU territorio pendiente de descolonizar y a España como potencia administradora del mismo. Y mientras la Unión Africana ha reconocido la existencia de la RASD (República Árabe Saharaui Democrática), el Gobierno de Pedro Sánchez, en la estela de la posición fijada por el presidente estadounidense Donald Trump al final de su primer mandato, respaldó en 2022 el plan de autonomía del Sahara Occidental, dependiente de la soberanía de Marruecos, como la base «más seria, creíble y realista» para resolver el conflicto.