El impacto de la ‘Final Six’ en Zaragoza

Durante esta semana, Zaragoza se va a convertir en el epicentro del baloncesto femenino europeo. Desde el miércoles hasta el domingo, la capital aragonesa reunirá a los seis mejores equipos del continente en busca del título más importante del universo FIBA a nivel de clubs. Entre ellos estará el Casademont, el representante de la ciudad, que peleará por proclamarse campeón de la Euroliga delante de su afición junto a otros cinco contendientes: el Fenerbahce y el Galatasaray turcos, el Venecia italiano, el Uni Girona español y el Landes francés. Será precisamente este último equipo el primer escollo del Casademont en los cuartos de final del torneo, que comenzarán a disputarse el miércoles. La cita de las aragonesas será a las 20.30 horas. El Príncipe Felipe se llenará hasta la bandera y la respuesta de público y social ante la celebración del torneo será extraordinaria.

El 35% de los más de 10.000 abonos vendidos para estos días corresponden a aficionados de fuera de la capital aragonesa y habrá más de 100 periodistas acreditados de doce países diferentes (un 60% más que el año pasado, cuando el torneo también se celebró en el mismo pabellón). Zaragoza se volcará con la Final Six de la Euroliga como no ocurre en prácticamente ningún sitio de Europa, con un seguimiento masivo y un fervor muy especial. Esa es la gran conquista del Casademont: se ha convertido en un referente y en uno de los grandes motores de crecimiento del baloncesto femenino en el Viejo Continente.

A nivel deportivo, el club aragonés ha ido dando pasos firmes y seguros desde que en 2020 llegara a un acuerdo con el Stadium Casablanca para que el equipo femenino de élite de la ciudad pasara a jugar bajo el paraguas del Casademont, lo que supuso entrar en una nueva dimensión económica y con un potencial de desarrollo muy superior. Entre medias han llegado ya dos títulos: la Copa de la Reina de 2023 conquistada en el Príncipe Felipe y la Supercopa de 2025 lograda en Huesca. Por encima de estos dos trofeos, la mejor victoria de todas: el equipo se ha convertido en un fenómeno único con una fuerza y una implantación maravillosas.

Gracias a todo ello, al excelente trabajo desarrollado por el club presidido por Reynaldo Benito, al apoyo de un magnífico patrocinador, la marca Casademont del Grupo Costa, y al excelente desempeño de un histórico grupo de jugadoras capitaneadas por Mariona Ortiz, el equipo ha crecido hasta instalarse en la élite europea. Hoy en día es un modelo a imitar. Por ello, por todo ese trabajo tan bien hecho, Zaragoza disfrutará esta semana de un evento deportivo del máximo nivel, impensable hace solo unos años, convirtiéndose en el epicentro del baloncesto femenino europeo. Delante de su público, el Casademont tratará de superarse a sí mismo y de agrandar su leyenda: está a tiro de tres partidos de ser campeón de Europa.