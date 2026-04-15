Sapos y ranas

Hace unos días llamaron mi atención las declaraciones del portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández.

En el curso de un reciente debate en el foro parlamentario extremeño, Fernández se dirigió a la presidenta en funciones, María Guardiola, para recordarle que, si había ocupado el despacho presidencial de la Junta durante la última legislatura, fue porque «a nosotros nos dio la gana». Hasta un par de veces más, con muy parecidas palabras y una enfurecida y altanera expresión, Fernández repitió esta misma idea con el evidente propósito de grabarla a fuego en la mente de la lideresa del PP. Y dando a entender que si a ellos, a los de Vox, «no les daba la gana», Guardiola no volvería a ser elegida presidenta de los extremeños. Escuchando a Fernández, el rostro de la presidenta en funciones expresaba una mezcla de vertiginosas reacciones, todas ellas convenientemente contenidas: irritación, bochorno, rebelión, hartazgo... De ser cierto que la política es también teatro, ¿cómo terminará esta función, en divertida comedia o en irreversible tragedia?

Además de las dificultades estratégicas, de partido, el pacto PP-Vox en Extremadura se enfrenta a las malas relaciones personales de sus líderes. De ahí esa dura advertencia de Óscar Fernández, su apelación a la voluntad de una de las partes, la suya, como condicionante para la otra. Órdago que, en un principio, hace tambalearse, ya no el proyecto político, sino incluso la mera posibilidad o idea de un pacto. Alianza que en ningún caso debería estar regida por el deseo o capricho de una voluntad, la que fuera, individual o colectiva, sino por la cesión, por la concesión, por la comprensión, y por acuerdos básicos para la conformación de equipos comunes. La amenaza, el «recordatorio», la imposición de tácticas o ideas alejará al otro de cualquier fórmula compartida.

Frente a la agresiva estrategia de Vox, los populares, conocedores de su superioridad numérica en las urnas y en las instituciones, y sabedores de que una mala contestación podría perjudicarles mucho más que reportarles beneficio alguno, miden sus respuestas y se comen un sapo tras otro.

A pesar de lo cual, puede que les salga rana.