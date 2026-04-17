El mejor escaparate tecnológico

La tercera edición de The Wave ha servido para confirmar el potencial de Aragón como uno de los epicentros tecnológicos del sur de Europa, no solo por la capacidad que ha demostrado a la hora de atraer inversiones millonarias de gigantes como AWS, Amazon y Microsoft, sino también por su apuesta para confeccionar una estrategia de futuro que tiene sus cimientos en la llegada de nuevos actores a la economía regional y el impulso de la formación, el conocimiento y la atracción de talento. La cita de este 2026, que ha reunido a unas 24.000 personas en el Palacio de Congresos de Zaragoza, ha sido la de la consagración de un proyecto que camina con paso firme con la vista puesta en las próximas décadas, un horizonte que se articula en torno a la transversalidad de las nuevas tecnologías en sectores como la logística, la energía, el automóvil, la agroalimentación, la industria y la biotecnología, entre otros. Estas áreas de actividad han experimentado un crecimiento meteórico en los últimos años en Aragón y es previsible que todavía lo hagan de forma más intensa gracias a la irrupción de la inteligencia artificial, el uso de los datos y las herramientas tecnológicas. En definitiva, su implementación será el elemento diferencial que impulsará la competitividad de las empresas de la comunidad.

Tres años después, The Wave resuena con fuerza y se ha convertido en un referente para las compañías vinculadas al mundo tecnológico, así como entre sus directivos, muchos de los cuales han participado en este foro desde su nacimiento en 2024. El eco que ha provocado, tanto de puertas hacia dentro como en el exterior, se amplificará durante los próximos años porque los proyectos que hoy se están fraguando serán una realidad antes de 2030, un horizonte en el que la comunidad deberá de consolidarse como potencia tecnológica. De momento, Zaragoza albergará en 2027 una nueva cita internacional ligada a la economía artificial y la inteligencia artificial. Será el ‘AI Cities Summit Europe’, una cumbre con la que se pretende impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial y las infraestructuras que la hacen posible, y que reunirá a gobiernos inversores e industria en este foro de debate.

Pero el paso dado hasta ahora es solo el inicio de un camino que habrá que recorrer entre los gobiernos, los ayuntamientos, las empresas, las instituciones, las universidades, los centros de formación. La comunidad ha logrado atraer más de 90.000 millones en inversiones en solo dos años gracias a factores estratégicos como el acceso a energía renovable, el despliegue de infraestructuras, la disponibilidad de suelo y empleo cualificado, la agilidad administrativa y la estabilidad. Sin embargo, ahora el reto debe ser dar sentido a esas inversiones y obtener el valor añadido que la sociedad aragonesa espera.

Aragón ha sabido anticiparse y dar respuesta al qué, pero casi tanto o más importante será descifrar cómo va a desarrollar esa estrategia. Si lo hace, el éxito será completo.