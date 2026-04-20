Profesores a la Audiencia Nacional

Seguramente ustedes recuerdan alguna excursión con el colegio en su infancia o adolescencia, o quizá una de su hijo. Yo me he ido unas cuantas veces de excursión con los chavales. Es bueno para ellos, aprenden y socializan en un entorno diferente. Recuerdo Dublín y un viaje de estudios a Italia con alrededor de 30 adolescentes de 16 años. Fue duro, porque como profesor te pegas las noches durmiendo poco o nada. Hay que hacer guardia para evitar que la líen en el hotel, que beban o que hagan cualquier cafrada propia de la edad. Durante el día se les suele dejar siempre un poquito de tiempo libre. Tienen que ir soltándose y aprendiendo a apañárselas por su cuenta, ya no son niños. Y a la hora del recuento siempre tienes nervios, no vaya a ser que falte alguno. Ustedes sabrán si consideran un planazo o no irse de excursión con 30 adolescentes a su cargo. Lo que seguramente no saben es cuánto cobramos los profesores por irnos de viaje con la jauría hiperhormonada y dormir muy poco. No hay remuneración, no se cobra nada.

En 2022 dos profesores del IES Ítaca se fueron con un grupo de adolescentes a Bélgica. Todo un planazo. Trágicamente, uno de esos chavales sufrió una caída y lamentablemente falleció. El chaval no era un niño, tenía 17 años. En otros tiempos estaría a punto de ir a la mili. Hoy esos profesores tienen encima la espada de Damocles de la cárcel. Van a ser juzgados en la Audiencia Nacional por homicidio por imprudencia profesional. Se juegan hasta cuatro años de cárcel. Por supuesto la Administración (que los manda de viaje sin pagarles), se lava las manos y ni siquiera les ofrece servicios jurídicos. Y a mí me surgen muchas dudas. La primera es que no hay ningún protocolo en Aragón que indique cómo actuar en salidas fuera del centro escolar. ¿Se puede ser negligente cuando no hay instrucciones sobre cómo se debe actuar? La segunda es, si ese chaval u otro, un sábado cualquiera se emborracha y se cae por el hueco de la escalera de su casa, ¿acusaría la fiscalía a los padres de homicidio por imprudencia? ¿Y si en verano se ahoga en el río de su pueblo?

También me entran temores al mirar hacia atrás. Recuerdo que en Italia tuvimos que parar a dos chavales que jugaban haciendo lucha libre en lo alto de una litera. Recuerdo también a una chica que se escapó y se perdió sola por Dublín. No creo que yo fuera más prudente que los profesores del Ítaca, simplemente tuve mas suerte. Y la mala suerte no debería ser delito. Todo mi apoyo a los profesores del IES Ítaca.