Zaragoza se llena de orgullo

La Final Six de baloncesto femenino culminó ayer en Zaragoza con un podio que muchos aficionados habrían firmado hace no tanto, aunque a la hora de la verdad todos hubieran querido llegar más alto por el empuje que tienen estas chicas de oro del Casademont que se tuvieron que conformar con un bronce que el tiempo pondrá aún más en valor. La garra, el corazón y el talento del equipo que dirige Carlos Cantero han llevado a soñar a toda la ciudad con llegar a la cima continental, y nada se les puede reprochar después de una competición como la Euroliga que a la mínima muestra de debilidad castiga con dureza. Las 10.828 almas que poblaron el pabellón Príncipe Felipe en cada encuentro disputado por el Casademont y otras muchas miles que lo han seguido desde la calle o pegados al televisor querían ser testigos de una nueva página en la historia del deporte aragonés, que se ha escrito aunque sea con letras de bronce y no de oro. Todos estaban deseando que dentro de unas décadas, cuando se mire atrás para recordar las plantillas más laureadas del deporte, sus nombres aparecieran imborrables. Mariona Ortiz, Helena Oma, Carla Leite, Helena Pueyo, Merritt Hempe, Aminata Gueye, Nadia Fingall, Ornella Bankolé, Veronika Vorackova, Laia Flores, Stephanie Mawuli y Nerea Hermosa... y Carlos Cantero. Sus nombres resuenan más cada día en una ciudad necesitada de éxitos y que, como ellas, nunca se rinde. Porque su éxito, más allá de los títulos que consigan –este año pueden ser campeonas de la liga–, es haber sabido conectar con la grada y trasladar una emoción que otros clubs están lejos de provocar, es transmitir unos valores que en el deporte, como en la vida, suelen conducir al éxito: esfuerzo, mentalidad ganadora, trabajo en equipo, humildad... Y lo mejor que deja esta Final Six de Zaragoza para ellas es demostrar que el límite está donde ellas mismas se lo pongan.

Pero hay más lecturas que destacar de esta cita con el baloncesto europeo en la capital aragonesa. Y es que Zaragoza, una vez más, ha demostrado una capacidad organizativa envidiable, al nivel de las mejores ciudades del continente y del mundo, con una afición que nunca falla a la llamada de las grandes citas. Llenazo en el Príncipe Felipe, espectacular despliegue de medios para estar a la altura de los eventos más importantes, logística a disposición de los equipos y sus aficionados, bien acogidos en la ciudad como siempre y organizados en torno al epicentro con una fan zone que no ha dado muestras de desbordamiento ni descontrol. Una movilidad que no ha fallado para que todo funcionara. Son ingredientes siempre necesarios y que se constata que han marchado a la perfección precisamente cuando no se notan que están ahí, pero están y con mucho esfuerzo por parte de mucha gente a la que también conviene dar la enhorabuena el día después de la competición. Y la semana era exigente, con otras grandes citas en el calendario como el The Wave en la zona Expo o Smopyc en la Feria de Muestras. Zaragoza está en la élite desde hace muchos años, quizá desde que en la Expo de 2008 se demostró a sí misma que su lugar siempre debe ser estar en esa cima y que ha de autoexigirse cada día para no bajar de ese escalafón. Lo mismo que puede decirse de este Casademont, que pronto será de oro en la Euroliga si sigue por este camino. Y Zaragoza estará detrás de ellas para llegar a lo más alto porque son el orgullo de toda la ciudad. Enhorabuena y gracias por este sueño del que nadie quiere despertar.