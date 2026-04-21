La derecha xenófoba

Feijóo miente cuando equipara inmigración con delincuencia. Feijóo miente y manipula cuando relaciona inmigración e inseguridad ciudadana. Feijóo miente, manipula y calumnia cuando habla de violaciones y de emigrantes. Feijóo miente manipula, calumnia y demuestra ser muy mala persona asumiendo el mismo discurso que las extremas derechas. Feijóo y los suyos, o sea PP y Vox, mienten, manipulan, calumnian y demuestran ser muy ignorantes y muy malas personas culpando a los inmigrantes del deterioro de los servicios públicos y de las listas de espera en sanidad. Mentira podrida. Son ellos los que llevan años debilitando todo lo que es público abriendo puertas al mercado y transfiriendo fondos a lo privado. De lo que se trata es de alcanzar el poder a cualquier precio. Obsérvese la metamorfosis de Guardiola, la de Extremadura. Obsérvese también la reacción de la inane alcaldesa de Zaragoza, experta en montar festivales y festejos varios pero incapaz de poner los servicios municipales a facilitar la documentación necesaria a los que tienen derecho a regularizar su situación entre nosotros.

Todo lo contrario, hace trampas para dar la imagen de masificación y de caos. Quiere evidenciar la delirante teoría del reemplazo en la plaza del Pilar. Ha pasado de la mantilla y el luto de las procesiones a mostrar su cara más xenófoba. Aquello de «fui extranjero y me acogisteis» (Mat. 25.35) no debía de ser una de las siete palabras. O quizá todo es postureo y a la hora de la verdad los que tiene a su alrededor son tan inanes y xenófobos como ella misma demuestra ser. O más. Azcón, otro que tal baila, ya anuncia su recurso a los tribunales. Se traga lo que haga falta para seguir ocupando el Pignatelli. Y sus amiguetes tan contentos. Igual te compra un campo de fútbol que te baja los impuestos. Y hace una demagogia muy peligrosa para la Democracia. Es mentira que se vaya a regularizar a delincuentes, pero da igual. De lo que se trata es de deteriorar al gobierno enfrentándose a un Decreto apoyado por los sindicatos, los empresarios y hasta la Iglesia Católica. A todas las personas que lo consigan les deseo suerte y una vida con dignidad y derechos en esta tan católica España.