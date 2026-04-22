El Tao y la guerra

Mucha gente se pregunta qué hace China mientras los americanos y los rusos reparten cera, bombas, sin razones en Ucrania y Oriente Medio. No es mucho lo que se sabe. Apenas llegan de la gran potencia oriental otras noticias que las de su aparente calma y deseos de concordia, apelaciones a la paz y al entendimiento internacional. En apariencia, la posición china ante los conflictos actuales es políticamente intachable.

No sería así, sin embargo, para Pedro Baños, cuyo nuevo libro, El Tao de la guerra. Las estrategias eternas del poder chino (Ariel) advierte acerca del riesgo de que, a no mucho tardar, China desencadene su ataque para incorporar Taiwán a su territorio, sin descartar un posible enfrentamiento con Estados Unidos por el control del indo-pacífico.

Para ello, Xi Jinping habría dado instrucciones (aportando la necesaria inversión) para reforzar su marina de guerra y ampliar y mejorar la red de puertos –el llamado «collar de perlas»– en buena parte de las costas más comerciales del planeta; mientras, el mar de China se va poblando de «islas» artificiales erigidas sobre arrecifes naturales, que dejan de serlo para transformarse en muelles y bases de lanzamientos de misiles.

Además, recuerda Baños, China domina el 70% de las tierras raras de todo el mundo y refina en sus industrias alrededor del 85%, lo que le confiere un enorme poder estratégico. La capacidad tecnológica para procesar esos 17 elementos químicos se traduce como un factor diferenciador. Desde cohetes espaciales o cazas de combate hasta los últimos avances de la tecnología digital dependen de estos materiales.

Obviamente conocidos y conflictivos son otros aspectos de la política china, cuyos objetivos buscan claramente dañar a Occidente. La venta a México de productos químicos para sintetizar el fentanilo que matará a muchos norteamericanos es algo más que una sospecha, así como las actividades de espionaje realizadas por estudiantes chinos educados en universidades europeas y americanas.

El Tao de la guerra... Mientras el mundo mira a otros puntos, China avanza aplicando las máximas que Sun Tzu condensó hace dos mil años en El arte de la guerra, un sabio tratado para vencer en la batalla, pero también, antes, en la estrategia. Avisados estamos...