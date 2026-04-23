Aragón no espera al futuro

Cada 23 de abril, los aragoneses renovamos nuestro compromiso con la identidad y la historia de esta tierra, pero sobre todo comprobamos con orgullo cómo ha evolucionado una comunidad que ya no espera al futuro. En las últimas décadas, Aragón ha experimentado un crecimiento meteórico desde todos los puntos de vista. La cultura, la sociedad, la política, las instituciones, las empresas y la economía han vivido una metamorfosis sin parangón acorde al esfuerzo realizado por el conjunto de los aragoneses, un proyecto colectivo que ha dado sus frutos.

Cada 23 de abril, EL PERIÓDICO DE ARAGÓN ofrece un suplemento especial en el que quiere subrayar uno de los asuntos que han marcado, marcan o marcarán el devenir de la comunidad en los próximos años. En esta ocasión, el tema elegido es la tecnología, un sector que ha dejado de ser una promesa para convertirse en el pilar más pujante y estratégico de nuestra economía actual.

El éxito tecnológico de Aragón no es fruto del azar ni de una tendencia pasajera. Es el resultado de un esfuerzo coral, de una alianza estratégica y silenciosa que ha logrado alinear a todas las capas de la sociedad para lograr un objetivo común que se traduce en más formación, conocimiento, desarrollo, generación de riqueza y empleo.

Este suplemento es, ante todo, un reconocimiento a esa colaboración sin precedentes entre las instituciones, que han sabido ver el potencial de nuestro territorio; nuestras empresas, que han apostado por la inversión y el riesgo; y nuestros institutos tecnológicos y centros de investigación, que transforman las ideas en soluciones reales. Todo ello sin olvidar a las universidades y los centros de formación, que emergen como piedras angulares de este engranaje que cuida de la principal materia prima: las personas. Sin su capacidad para generar y retener conocimiento, nada de esto sería posible.

Desde EL PERIÓDICO DE ARAGÓN queremos ser un eslabón más de esa cadena, un granito de arena que ayude a consolidar un proyecto colectivo que no ha hecho más que echar a andar. Porque consideramos que el verdadero combustible de la revolución digital no son solo los cables o los algoritmos sino también el talento y la ilusión por alcanzar los retos marcados. Por ello, el documento que hoy publicamos quiere interpelar al conjunto de la sociedad a la que hace un llamamiento para seguir cultivando ese horizonte de formación que necesitan los jóvenes, pero también todas y cada una de las personas que forman parte de esa correa de transmisión que identifiquen Aragón con tecnología. Su transversalidad lo impregna todo y todo se transformará gracias a la tecnología en los próximos años, lo que hace de este desafío algo apasionante pero también exigente.

Para que Aragón se consolide como polo de acción y atracción tecnológico del sur de Europa será necesario continuar fomentando un ecosistema donde el conocimiento fluya sin barreras entre el aula y la fábrica, entre el laboratorio y el mercado. La especialización continua y la atracción de mentes brillantes deben ser nuestra prioridad para asegurar que el progreso sea inclusivo y duradero.

En este Día de Aragón, invitamos a todos los aragoneses a recorrer este suplemento no solo con curiosidad, sino con el orgullo de pertenecer a una comunidad que ha decidido liderar su propio destino. Aragón ya no solo espera al futuro: lo está programando, lo está construyendo y, sobre todo, lo está compartiendo.

Feliz día de San Jorge.