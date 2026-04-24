Un San Jorge muy diferente

Aragón sabe quererse a sí misma y cada 23 de abril todos tienen la oportunidad de demostrar que esta tierra nunca olvida sus raíces, ni su identidad ni sus fortalezas, por más que el día a día las oculte tras un ruido político. El Día de San Jorge tuvo un desarrollo anómalo este año, marcado por el pacto de gobernabilidad alcanzado un día antes por PP y Vox, y como no podía ser de otra manera, acabó salpicando una jornada que tradicionalmente ha sido de celebración. La ausencia de Chunta Aragonesista del acto institucional es solo un ejemplo, convertidos en protagonistas de la jornada en La Aljafería, la casa de todos los ciudadanos. También lo es llegar a este momento tan importante con un Gobierno en funciones, circunstancia de la que solo se pueden responsabilizar los llamados a un pacto que llegó in extremis y menos de 24 horas antes del día más importante en el calendario para la comunidad. Pero esa circunstancia serán los próximos días y meses los que determinen si ha merecido la pena esperar tanto. Lo que no es nada habitual es que un acuerdo de dos partidos para conformar el Ejecutivo acabe monopolizando todos los discursos, en sede parlamentaria y con una amplia representación de la sociedad, a todos los niveles, unos invitados que acudían a la cita para revivir ese momento de ensalzar una identidad propia, una historia y unos valores que son los que motivan la propia celebración. Los premiados en esta extraña edición, tanto la Corporación de Radio y Televisión (CARTV), Medalla de las Cortes, como sobre todo los padres de Natalia Román y la madre de Jorge García-Dihinx, ambos distinguidos con la medalla al mérito deportivo a título póstumo, pusieron la nota emotiva del acto y reconciliaba a todos con el 23 de abril más tradicional. Además de reconectar a todos con esa pasión por Aragón, la que sus hijos demostraron tener por la montaña, otra de las fortalezas de esta tierra y la misma que acabó arrebatándoles la vida en un trágico alud. Cuánto amor por Aragón demostraron sus progenitores en pocas palabras y qué suerte aterrizar a todos en lo que realmente se celebraba.

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, dio muchas de las claves que la comunidad necesita para afrontar lo que está por llegar. Y qué mejor escenario que el de La Aljafería y en el día de la comunidad. Hace falta diálogo frente al ruido, trabajar en el pacto más allá de las diferencias. Hace falta identidad propia sin olvidar que Aragón no sería lo mismo sin España ni España sin Aragón. Impecable en sus palabras, para que no suenen a discurso vacío tiene cuatro años por delante para demostrar que su cargo ahora sí va a estar a la altura de lo que se le pide y de sus propias palabras de este 23 de abril atípico. También era una prueba de fuego complicada para el presidente Azcón, con un acuerdo tan complicado de explicar y defender con la ultraderecha, así que buscó refugio en esa retahíla de mensajes que nunca fallan: pedir lealtad al Gobierno de España y exigir una financiación justa, reclamar que no haya españoles de primera y de segunda con ese mando «no queremos ser más pero tampoco menos», un futuro prometedor plagado de inversiones milmillonarias que marcarán el progreso... Un mínimo común denominador suficiente frente a las críticas a su pacto con Vox, que reivindicó discretamente en La Aljafería apelando a la defensa de la democracia y la ley para exigir respeto. Un San Jorge muy diferente también para su presidente aún en funciones.