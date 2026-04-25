Abril mola mil

Los autores y animadores adoramos el mes de abril. Los libros y las ferias florecen por mil. Este año, una vez más, el 23 de abril, Día del Libro, Día de Aragón, ha sido espectacular. Una fiesta total de las letras. Como suele suceder, todos los autores, editores y libreros han acabado muy contentos. Miles de lectores han abarrotado el Paseo Independencia de Zaragoza, pese al pedazo de puente que invitaba a escapar a cualquier lugar. Pero es que los lectores no fallan, es una cita obligada y consolidada, el mejor día del año para los amantes de los libros. Hemos tenido un tiempo estupendo, con solazo por la mañana y al mediodía y algo de fresco por la tarde, a última hora. No era fácil elegir la indumentaria para pasar el día completo. Yo iba a salir con cazadora vaquera y camiseta y me dijo mi mujer: «¿Dónde vas con cazadora? Que te vas a asar de calor. Quítatela ahora mismo». Me la quité, por supuesto. Soy un hombre dócil y fácil de convencer. Me puse bien de protección solar por la cara (que uno es muy delicado), pero se me olvidó de darme por los brazos. Ni que decir tiene que acabé con un moreno de camionero que para qué, con los antebrazos rojos como tomates. Pero bueno, los brazos es lo de menos. En lo importante iba protegido. De hecho, en Librería París me dieron el habitual sombrero de paja al estilo veneciano, que te protege a la perfección pero que para dar besos da problemas, la verdad (me sentía como Melania Trump, salvando las distancias). Y es que los autores estamos dando besos y abrazos sin conocimiento, saludando a amigos por doquier. Y estamos todo el día firmando sin parar. Este año veníamos muchos autores preparados, con las muñecas bien entrenadas, pues habíamos tenido días antes un montón de ferias del libro en diversos colegios. Yo mismo había participado en las ferias del libro del CPI Julio Verne, Salesianas, Colegio Público Josefa Amar y Borbón, CEIP Valdespartera, CPI Valdespartera 3, CEIP Pilar Bayona de Cuarte de Huerva o CPI Arcosur. Qué bien lo hemos pasado y qué bien nos han tratado. Pero lo de San Jorge es el acabose. Casi todos los autores llegamos con novedades para ese día (la mía salió el día de antes, apurando pero justo a tiempo), que las editoriales saben que el Día del Libro marca la fecha de salida para un montón de ferias que se agolpan a continuación. Sigamos entre libros.