El acto disruptivo de leer prensa

La prensa escrita es algo que parece casi prehistórico. Y no es un reproche, es algo entendible cuando tenemos al alcance de un dedo toda la información y desinformación del mundo mundial.

Lo que antes era el único medio disponible para que los más chismosos se enteraran de lo que pasaba fuera del cotilleo random del bar de confianza, ahora la mayoría lo relega al oscuro escalafón de su máxima indiferencia.

Y es ahora cuando he decidido que escribiré en él. Precisamente para reivindicar qué tan necesarios son los medios que aún contrastan las informaciones y que, aunque muchos hablen de dictaduras encubiertas, por ahora aún puedo ejercer mi libertad de expresión. Y, como decía aquel: «prefiero vivir dando mi opinión que morir guardándola en silencio». Siempre desde el respeto, por supuesto. Y no veo mejor lugar para darla que a través de este medio. Incluso la da el que no piensa como yo, pero, como diría Voltaire: «Aunque no estoy de acuerdo con lo que dices, defenderé con mi vida tu derecho a decirlo», porque no hay mayor derecho que el de tener voz.

Y es que hay que poner en valor que cada día haya gente que se preocupe en informar con rigor, estar al día de toda la actualidad y que, además, te lo pongan tan bonito en un papel que sigue desprendiendo el olor intacto de la imprenta. Y es que leer el periódico no es solo un acto de cotilleo, también es una experiencia sensorial de mano, ojo y nariz que, encima, te hace más intelectual, pero, sobre todo, culto.

Así que os animo a hacer de lo que algunos consideran un acto cromañón un nuevo trending disruptivo en plena modernidad. Compradles a los jóvenes un periódico para que dejen un rato de mirar el TikTok, aunque, por supuesto, si les hacéis una foto leyéndolo y lo subís a Instagram, yo creo que lo petarán.