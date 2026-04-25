Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Cárcel TorreroDavid NavarroStarbucks ZaragozaApuñalamiento ZaragozaRegularización inmigrantesRoca Rey
instagramlinkedin

Opinión

José Juan Arceiz Villacampa

Secretario general de UGT Aragón

Empleos tecnológicos y remedios analógicos

Aragón quiere consolidarse como uno de los grandes centros tecnológicos del sur de Europa, sumando así un nuevo motor a la economía que diversifique y revitalice nuestro tejido productivo, lo que es también un reto para el mercado laboral. 

El empleo tecnológico y la tecnología aplicada al empleo son una parte esencial de él. La transformación digital ha calado en la dinámica laboral y se acentúa con la Inteligencia Artificial, donde empieza a modelar las relaciones laborales.

En este contexto sorprende la escasez de análisis globales y minuciosos. Conscientes de ello UGT realiza desde 2022 el estudio: ‘Empleo tecnológico en el mercado laboral español’ donde desmonta tópicos del empleo TIC y STEM, poniendo cifras a una realidad menos optimista de la que suelen contarnos en el ámbito empresarial.

En el informe de 2026 se alerta del frenazo del empleo tecnológico en España del 4,5% interanual, tras crecer con fuerza entre 2020 y 2025 y situarse en el millón de personas ocupadas. Frente a otras actividades económicas ya asentadas, su protagonismo es relativo.

Sostiene además que no se extiende de forma capilar o democratizada al conjunto del tejido productivo y parece concentrase en un puñado de firmas: menos de un 2% de las microempresas españolas contrata a un especialista en TIC. 

Otro dato preocupante es que España concentra a uno de cada cuatro desempleados tecnológicos de la UE. En materia salarial y de condiciones laborales, el diagnóstico es igualmente pesimista. Se asocia que los roles tecnológicos son unos de los mejores pagados y en Europa los salarios son un 38% más altos que en España; en Francia un 71% y en Alemania el 73%.

En resumen, de mantenerse las actuales dinámicas, España no alcanzará los objetivos marcados por la UE de crear cerca de un millón de empleos TIC para 2030 y seguirá perdiendo talento tecnológico. La buena noticia es que en Aragón tenemos la oportunidad de anticiparnos y revertir a la situación con los nuevos proyectos. 

Aragón forma a alumnado en estas materias. Solo en los ciclos de FP, la familia de Informática y las comunicaciones superan las tres mil matriculaciones y los grados STEM de las Universidad presenciales son casi diez mil. En la primera, las mujeres representan solo el 12% y en la segunda mejora al 32%, pero aún está lejos del equilibrio.

Para UGT Aragón es imprescindible crear una mesa para la transición digital en el marco del diálogo social para prever y corregir impacto de la IA y conocer las necesidades reales de empleo y los perfiles tecnológicos que se precisan, ya que el término engloba distintos niveles el uso de las TIC, incluidas las profesiones tradicionales y más sectores industriales como la gigafactoría de baterías.

Y si coordinamos la orientación educativa y laboral desde la ESO podremos encaminar a la juventud hacia las ofertas de trabajo de futuro y no perder más talento femenino en esas disciplinas.

En último lugar, ser un polo de atracción de inversiones y profesionales, pasa también por soluciones analógicas: subir los salarios y disponer de vivienda a precios aceptables.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents