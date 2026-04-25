La transición tecnológica una oportunidad para Aragón

El Día de Aragón es un buen momento para reflexionar sobre los múltiples retos de nuestra tierra. Uno de esos retos tiene que ver con el futuro de nuestro modelo productivo que tanto tiene que ver con la calidad de vida de los y las aragonesas.

En los últimos años se han anunciado una serie de inversiones para la instalación de varias empresas tecnológicas en Aragón. Estas inversiones tienen en común el aprovechamiento de algunas ventajas competitivas de nuestra comunidad autónoma y parece evidente que van a cambiar, de manera importante, ese modelo productivo.

Sin remontarnos mucho en el pasado, en Aragón hemos vivido en los últimos cuarenta años dos situaciones parecidas con todos los matices de cada una de ellas. La primera fue la instalación de la fábrica de General Motors en Figueruelas a principios de los años ochenta. La segunda fue la apuesta por el sector logístico a caballo entre el final del siglo XX y el comienzo del XXI que se materializa con la construcción del polígono PLAZA y su extensión a otras partes de nuestro territorio.

En los dos casos hablamos de inversiones muy importantes en sí mismas, tanto en su volumen económico como en la cantidad de puestos de trabajo directo. Además, había gran consenso sobre qué bien utilizadas podían servir de elemento tractor para la llegada de más inversiones y la creación de más puestos de trabajo.

En esos dos momentos históricos el diálogo social fue un elemento fundamental para que en la actualidad esas dos inversiones se hayan convertido en dos sectores económicos fundamentales para Aragón. La automoción y la logística son imprescindibles para entender la realidad actual de Aragón.

La llegada de inversiones de empresas tecnológicas también es muy importante en sí misma y también tiene la potencialidad para generar a su alrededor un sector puntero con creación de puestos de trabajo de calidad. Para conseguirlo debemos trabajar en que se den las condiciones adecuadas y para ello el diálogo social y los agentes sociales que formamos parte de él somos insustituibles.

Desde las CCOO de Aragón creemos que hay que empezar despejando todas las incertidumbres sobre la instalación de estas empresas tecnológicas, teniendo claras cuáles son sus ventajas, pero también cuáles son sus inconvenientes para eliminarlos o reducirlos lo más posible. Es evidente que también hace falta planificación y control, tenemos que apoyar a quien tenga un plan industrial detrás pero no a quien viene simplemente a especular.

Finalmente hay que potenciar la formación y cualificación tecnológica para cubrir esos nuevos puestos de trabajo que deberían ser un impulso para un mercado de trabajo de mayor calidad y para el fortalecimiento de las relaciones laborales en Aragón. Tenemos que conseguir que estas inversiones contribuyan al desarrollo y al interés general de toda la sociedad.