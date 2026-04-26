La admiración, la literatura y el desengaño según Pardeza

Los últimos días de Alejandro Reig (Renacimiento) es la nueva novela del escritor Miguel Pardeza, a quien leí por primera vez en las páginas de este periódico cuando él todavía era capitán del Real Zaragoza. Pardeza ha editado la obra periodística de César González Ruano y ha publicado dos novelas autobiográficas (Torneo y Angelópolis), además de una colección de aforismos, La cola del cometa. Los últimos días de Alejandro Reig, narrada en primera persona, cuenta la historia de un abogado que deja su profesión para escribir y viaja a Islantilla, en Huelva, siguiendo los pasos de un novelista reconocido que dejó la literatura hace algún tiempo (el Reig del título). Son amigos de Zaragoza y un aspecto muy disfrutable del libro es cómo recrea la vida cultural de la ciudad: aparecen el Ragtime, presentaciones, broncas sobre W. G. Sebald y Claudio Magris, paseos bajo la lluvia (es una novela bastante pluvial). El narrador alquila una casa; su objetivo es pasar unas semanas en Islantilla, para corregir su libro y conseguir que se lo lea Reig. Se enfrenta a una personalidad desabrida, tiránica y al mismo tiempo necesitada de afecto. Reig se dedica a beber, despotricar y pasear al perro. Escribe un diario, pero no sabemos lo que cuenta. El narrador lo admira, aunque también reconoce que «su dogmatismo siempre me pareció arbitrario y cruel, fruto quizá de su prurito de incorrección política».

En torno a Reig, el narrador y sus escenarios (un bar, un par de casas) orbitan unos cuantos personajes: una pintora holandesa, un pescador complicado con los narcos, un dramaturgo holandés. Y, por supuesto, también está Frida, la novia actual y bastante más joven del novelista. Miguel Pardeza ha escrito un libro sobre la admiración y la decepción, sobre la escritura y la cercanía de la muerte. Trata de la literatura y su arrastre, y aborda cuestiones vinculadas a la técnica (el protagonista se pregunta si ha acertado con el punto de vista en su novela) o la inseguridad y frustración del que escribe.

El narrador se encuentra por sorpresa con una especie de trama familiar, y reflexiona sobre la vocación literaria y la forma de vivirla, la admiración y la renuncia, la decepción y la sensación del tiempo que se escapa. A ratos Reig, el cascarrabias en torno al que gira la novela, hace pensar en los gruñones de Saul Bellow, la voz circunspecta pero algo neurótica del narrador recuerda a Somerset Maugham y al Roth de The Ghost Writer (mencionado), y el escenario de temporada baja, con diálogos acertados y una atmósfera bien definida, resulta tan atractivo como perturbador.