Mucho más que datos

Aragón no solo se está perfilando como hub tecnológico del sur de Europa; está definiendo su futuro económico y social tanto inmediato como a medio y largo plazo. A las inversiones milmillonarias presentadas, se une la dinamización y transformación digital del conjunto del tejido empresarial, el ecosistema de investigación e innovación, y la estrategia de posicionamiento autonómica.

Estamos, en definitiva, en un momento histórico, apasionante e ilusionante; ante una gran oportunidad que tenemos que ser capaces de aprovechar aquí y ahora.

Para hacerlo, debemos entender que esta apuesta por un Aragón tecnológico va más allá de los centros de datos y las cuantiosas inversiones que grandes multinacionales del sector están realizando en nuestra región. Por supuesto son fundamentales estas y otras inversiones en sectores como la automoción en la movilidad electrificada; y el foco de estas empresas tractoras sitúa la Comunidad en primer plano nacional e internacional. Sin embargo, ni las inversiones llegan por casualidad ni su impacto debe quedarse solamente en ellas.

La solidez empresarial de Aragón, nuestra competitividad e innovación industrial, nuestra logística puntera, nuestra cada vez más tecnificada agroalimentación y, por supuesto, un sector tecnológico «local» ya muy consolidado y creciente, han construido el entorno empresarial necesario para atraer a estos gigantes. La estabilidad social e institucional ha generado confianza, y la proactividad política ha dado facilidades. Todos estos factores combinados han puesto en valor nuestra situación geográfica, disponibilidad de suelo y capacidad energética.

Esos mismos mimbres y su imbricación tecnológica son también ahora decisivos para consolidar el salto al Aragón del futuro: para avanzar en digitalización, en optimización de procesos, en sistemas de trazabilidad, en gestión de cadenas de suministro, en ciberseguridad, en transferencia tecnológica y colaboración con centros de conocimiento y sistema formativo. En definitiva, para acelerar la creación de valor y proyectos que conecten empresa, talento y tecnología en un entorno dinámico y cambiante con la irrupción de la Inteligencia Artificial en nuestro día a día.

El Aragón tecnológico es cloud. Pero son, también, el Hub Aragón Defensa y el DAT Alierta; son los centros de investigación e innovación, algunos de los cuales lideran su campo en Europa; es que Aragón esté a la cabeza de las comunidades autónomas con mayor porcentaje de empresas que innovan tras Cataluña y País Vasco. Es que la llegada de las grandes compañías internacionales permee la digitalización avanzada a todo el tejido productivo, ayude a la transformación digital de las administraciones y contribuya a vertebrar territorio y población a través de la tecnología.

También debe ser que nuestro sistema educativo y la formación laboral a lo largo de toda la vida potencien las vocaciones, titulaciones y recualificaciones en tecnología, ciencias, matemáticas, diseño o ingeniería (+STEAM). Y que nuestro posicionamiento tecnológico fidelice el talento autóctono y genere atracción de talento cualificado.

Como decía Peter Drucker, padre del management moderno: «La mejor manera de predecir el futuro es crearlo». Aragón tiene la oportunidad de ejercer este liderazgo y convertirlo en una ventaja competitiva.

** Benito Tesier es presidente de CEOE Aragón