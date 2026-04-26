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Opinión

Benito Tesier

Presidente de la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza (FEMZ)

Mucho más que datos

Aragón no solo se está perfilando como hub tecnológico del sur de Europa; está definiendo su futuro económico y social tanto inmediato como a medio y largo plazo. A las inversiones milmillonarias presentadas, se une la dinamización y transformación digital del conjunto del tejido empresarial, el ecosistema de investigación e innovación, y la estrategia de posicionamiento autonómica.

Estamos, en definitiva, en un momento histórico, apasionante e ilusionante; ante una gran oportunidad que tenemos que ser capaces de aprovechar aquí y ahora.

Para hacerlo, debemos entender que esta apuesta por un Aragón tecnológico va más allá de los centros de datos y las cuantiosas inversiones que grandes multinacionales del sector están realizando en nuestra región. Por supuesto son fundamentales estas y otras inversiones en sectores como la automoción en la movilidad electrificada; y el foco de estas empresas tractoras sitúa la Comunidad en primer plano nacional e internacional. Sin embargo, ni las inversiones llegan por casualidad ni su impacto debe quedarse solamente en ellas.

La solidez empresarial de Aragón, nuestra competitividad e innovación industrial, nuestra logística puntera, nuestra cada vez más tecnificada agroalimentación y, por supuesto, un sector tecnológico «local» ya muy consolidado y creciente, han construido el entorno empresarial necesario para atraer a estos gigantes. La estabilidad social e institucional ha generado confianza, y la proactividad política ha dado facilidades. Todos estos factores combinados han puesto en valor nuestra situación geográfica, disponibilidad de suelo y capacidad energética.

Esos mismos mimbres y su imbricación tecnológica son también ahora decisivos para consolidar el salto al Aragón del futuro: para avanzar en digitalización, en optimización de procesos, en sistemas de trazabilidad, en gestión de cadenas de suministro, en ciberseguridad, en transferencia tecnológica y colaboración con centros de conocimiento y sistema formativo. En definitiva, para acelerar la creación de valor y proyectos que conecten empresa, talento y tecnología en un entorno dinámico y cambiante con la irrupción de la Inteligencia Artificial en nuestro día a día.

El Aragón tecnológico es cloud. Pero son, también, el Hub Aragón Defensa y el DAT Alierta; son los centros de investigación e innovación, algunos de los cuales lideran su campo en Europa; es que Aragón esté a la cabeza de las comunidades autónomas con mayor porcentaje de empresas que innovan tras Cataluña y País Vasco. Es que la llegada de las grandes compañías internacionales permee la digitalización avanzada a todo el tejido productivo, ayude a la transformación digital de las administraciones y contribuya a vertebrar territorio y población a través de la tecnología.

También debe ser que nuestro sistema educativo y la formación laboral a lo largo de toda la vida potencien las vocaciones, titulaciones y recualificaciones en tecnología, ciencias, matemáticas, diseño o ingeniería (+STEAM). Y que nuestro posicionamiento tecnológico fidelice el talento autóctono y genere atracción de talento cualificado.

Como decía Peter Drucker, padre del management moderno: «La mejor manera de predecir el futuro es crearlo». Aragón tiene la oportunidad de ejercer este liderazgo y convertirlo en una ventaja competitiva.

** Benito Tesier es presidente de CEOE Aragón

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