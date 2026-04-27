Natalia Chueca y los sabios de Sión

En la Rusia de principios del siglo XX el antisemitismo estaba muy en boga, y los pogromos de judíos eran el pan nuestro de cada día. En la primera década del siglo pasado apareció un libro llamado Los protocolos de los sabios de Sion. El libro es supuestamente una transcripción de las conspiraciones de los judíos para dominar el mundo, esclavizar al resto, destruir la sociedad, etc. En realidad, el libro no lo escribió ningún judío, sino que se publicó para desinformar y acrecentar el miedo, el resquemor y el odio contra los propios judíos y así alimentar el antisemitismo. Vamos, un atentado de falsa bandera bibliográfico o una precuela de las fake news.

Esta semana en Zaragoza hemos visto en la plaza del Pilar, en el corazón de la ciudad, enormes filas de inmigrantes que acudían al ayuntamiento para tramitar papeles vinculados al proceso de regularización. Las imágenes de filas interminables, incluso dando la vuelta al ayuntamiento, las han visto miles de ciudadanos en vivo y seguramente millones a través de los medios de comunicación y las redes sociales. ¿Qué idea transmite esa imagen? Es fácil: avalancha, colapso, son demasiados, no caben, etc.

Aunque dos de las empresas en las que tuvo altas responsabilidades quebraran, sin duda alguna Natalia Chueca es una experta en marketing. Su actuación política basada en la sonrisa fotogénica, la imagen y el show permanente así lo atestiguan. Ya sea a lomos de un dragón o inaugurando las luces de Navidad.

Conociendo las habilidades de marketing de la alcaldesa se entiende mejor que se haya prohibido a las 16 juntas de distrito que tiene Zaragoza realizar trámites, que normalmente sí hacen. De esta manera todo inmigrante que quiera hacer un trámite para su regularización tiene que ir a la plaza del Pilar. Además, no ha reforzado la plantilla allí. Para más inri, han limitado el acceso al enorme hall del ayuntamiento de forma que la cola aún se ve más larga desde fuera, y dura más tiempo. Si no se hubiera prohibido a las juntas de distrito hacer esos trámites, el proceso hubiera sido mucho más ágil porque habría más personal haciéndolo y se habría facilitado la vida de foranos y autóctonos con menos desplazamientos y menos colas. Pero el objetivo era otro: generar una enorme cola y alarma con respecto a la regularización. Se ha provocado intencionadamente una foto que dice avalancha, invasión, colapso. Se puede discrepar sobre el proceso de regularización, pero hay que ser más responsable con la generación de odio.