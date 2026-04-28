Aragón, un laboratorio de futuro

Nuestra comunidad está viviendo un momento decisivo, no hay duda. Mientras los focos mediáticos apuntan a las inversiones mil millonarias y todo el mundo opina sobre nuestro devenir como territorio desde el punto de vista empresarial o económico... ¿Qué pasaría si lo analizamos desde el punto de vista de la ciencia?

Si lo observamos con mirada científica, lo que está ocurriendo aquí se parece a un gran experimento. Un territorio que reúne condiciones poco habituales: inversión tecnológica creciente, talento emergente, instituciones implicadas y una cultura basada en el esfuerzo, la resiliencia y el hacer. Lo que viene denominándose en un laboratorio, un buen caldo de cultivo.

Muchos expertos hablan de los centros de datos, como si fueran el resultado final del experimento, pero en Aragón lo verdaderamente interesante está ocurriendo en otra capa: en las personas y el talento.

En las aulas, en los espacios públicos, en hackathones tecnológicos, en programas de inteligencia artificial, en actividades de emprendimiento que recorren el territorio... Y en todas estas iniciativas se están introduciendo las variables clave del experimento: curiosidad, pensamiento crítico, innovación, creatividad y capacidad de ejecución.

En este contexto, la educación deja de ser un sistema más, y pasa a convertirse en el motor principal para el crecimiento del experimento. Se trata de formar a jóvenes que no esperen instrucciones, sino que se atrevan a formular hipótesis y a validarlas. Iniciativas como Academia de Inventores o entidades como AJE Zaragoza trabajan precisamente en esa capa invisible pero decisiva: activar el potencial de las nuevas generaciones. Lo más interesante de este laboratorio es que ya no funciona por separado. Empresas, instituciones, centros educativos y asociaciones empiezan a comportarse como un sistema conectado. Cada proyecto es una prueba. Cada colaboración, una iteración. Y me atrevo a decir como científico, que como en todo experimento real, no todo saldrá bien. Habrá proyectos que no funcionen, ideas que no escalen, iniciativas que se queden a mitad. Y eso no es un problema. Es la evidencia de que estamos experimentando de verdad. Aunque os tengo que avisar... Como todo buen experimento, tenemos dos variables críticas. el tiempo y el dinero.

La mayoría de los grandes experimentos no fracasan por la falta de talento, fracasan porque se acaba la financiación antes de que lleguen los resultados. Por eso, el verdadero desafío no es hacerlo perfecto. Es hacerlo ahora. Probar más. Conectar más. Activar más talento. Generar más oportunidades. Antes de que se acaben los fondos de nuestra «investigación». Antes de que este impresionante caldo de cultivo se transforme, como diría mi abuela María, en caldo de borrajas. Así que pongámonos todos la bata de laboratorio desde hoy mismo, porque este experimento no va de observar a ver si sale... va de construir el futuro juntos.