Opinión
Azcón deja la pelota en el tejado de Vox
Las rupturas se producen, en demasiadas ocasiones, por malas interpretaciones, reproches y detalles que van desgastando la convivencia.
Una relación de convivencia solo puede llegar a buen puerto cuando se comparte un objetivo común, existe un proyecto compartido y cada una de las partes es capaz de hacer sacrificios y cesiones. En este punto, precisamente, radica buena parte de las esperanzas de que el pacto suscrito entre el PP y Vox llegue a buen puerto. Por lo pronto, la ultraderecha tendrá que incorporar a su vocabulario la palabra sacrificio, no solo entendida como la tarea que está obligada a acometer para formar parte del Gobierno de Aragón y gestionar recursos públicos, sino también como la capacidad para ceder en algunos postulados ideológicos que hasta ahora ha considerado irrenunciables para entrar formar parte de cualquier Gobierno.
Azcón, que mañana tomará posesión de su cargo como presidente del Ejecutivo autonómico, puso ayer sobre la mesa, en su discurso de investidura, cuál es la estrategia a seguir para los próximos cuatro años en Aragón, un escenario que pivota sobre la estabilidad, la creación de riqueza, la mejora de los servicios públicos (educación y sanidad) y una reducción de la fiscalidad, entre otros asuntos. Todos estos objetivos forman parte del común denominador del acuerdo sellado entre el PP y Vox para gobernar la comunidad. El problema es que, en demasiadas ocasiones, las rupturas se producen por malas interpretaciones, reproches y detalles que van desgastando la convivencia.
Azcón defendió ayer «la prioridad nacional» basada en «la vinculación legal al territorio» de los ciudadanos «sea cual sea su procedencia». Horas después, la portavoz de Vox, Pepa Millán, subrayó en el Congreso que no permitirá que este concepto quede «diluido» con el paso del tiempo. Y todo esto sucede con la ceremonia a punto de celebrarse.
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