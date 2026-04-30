Zaragoza, una ciudad que respira tecnología

Cada 23 de abril celebramos con orgullo lo que somos. Pero también, y sobre todo, lo que queremos llegar a ser. Zaragoza ha decidido mirar hacia delante con ambición en un momento en el que la tecnología marca el rumbo de las ciudades que lideran el futuro.

Nuestra ciudad vive hoy una transformación profunda y única, impulsada por la innovación y el conocimiento. No hablamos de promesas, sino de realidades que ya se sienten en la vida cotidiana. La inteligencia artificial, la sensorización o los gemelos digitales han dejado de ser conceptos lejanos para convertirse en herramientas que mejoran los servicios públicos, anticipan necesidades y hacen la vida más fácil a los ciudadanos.

Pero esta revolución no surge por casualidad. Zaragoza ha sabido unir su riqueza natural —agua, viento y sol— con una estrategia tecnológica sólida. Y de esa combinación ha nacido algo más que un modelo de ciudad: ha surgido un auténtico ADN tecnológico que hoy define quiénes somos y hacia dónde vamos.

Esa característica es, precisamente, lo que está convirtiendo a Zaragoza en un imán inversor. Porque las empresas ya no buscan solo suelo o ubicación; buscan ecosistemas. Buscan ciudades donde la tecnología forme parte del día a día, donde la innovación esté integrada en la gestión pública, donde haya talento preparado y donde exista una visión clara de futuro. Y eso es exactamente lo que hoy ofrece Zaragoza.

Aquí, la tecnología no es un discurso, es una realidad que se respira. Lo hace en una administración que simplifica trámites y se adelanta a las necesidades. En proyectos que aplican inteligencia artificial para gestionar mejor la ciudad. En la conexión entre universidad, empresa e instituciones. Y se respira, sobre todo, en una cultura que apuesta por innovar.

Esa coherencia es la que genera confianza. El principal motor de la inversión. Por eso grandes multinacionales han puesto sus ojos en Zaragoza: porque ven una ciudad alineada con las grandes tendencias globales, preparada para crecer y con capacidad de atraer y retener talento.

Somos hoy la capital de una de las comunidades con mayor inversión extranjera de España en determinados momentos. Pero, más allá de los datos, lo importante es la tendencia: Zaragoza está entrando en el mapa de las ciudades que cuentan. De las ciudades que lideran y que atraen.

Ese atractivo no es casual ni coyuntural. Es el resultado de una apuesta y una estrategia basada en el conocimiento, la innovación y la conexión entre personas. Institutos, centros de formación y universidades alimentan ese ecosistema que convierte las ideas en proyectos y los proyectos en oportunidades. El desarrollo del DAT Alierta, un distrito puramente tecnológico que va a desarrollarse en la Margen Izquierda del Ebro, es la demostración de la Zaragoza del mañana. Este espacio no solo concentrará empresas, sino que consolidará ese efecto imán que ya estamos viviendo: talento que llega, inversión que se multiplica y oportunidades que llegan a todos los vecinos.

Zaragoza es sinónimo de calidad de vida. Y esa calidad no solo se mantiene, sino que se refuerza gracias a una estrategia que entiende la tecnología como una herramienta al servicio de las personas.

Nuestra ciudad, bimilenaria, ha sido conocida durante siglos como la ciudad de las cuatro culturas. Una identidad que forma parte de nuestro orgullo colectivo. Hoy, sin renunciar a ese legado, podemos afirmar que Zaragoza está incorporando una quinta cultura: la tecnológica. Una cultura que no sustituye a las anteriores, sino que las impulsa hacia el futuro.

Los expertos aseguran que en 2040 todas las empresas serán tecnológicas. Zaragoza no espera a ese futuro. Zaragoza ya lo está construyendo. Y lo hace con una identidad clara, con un ADN propio que es un imán para quienes piensan en el futuro. Sigamos así.