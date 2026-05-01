Hesse, Patti Smith y Leonor

Anuncia la Casa Real que la Princesa Leonor, futura reina de España si acaso España sigue siendo una monarquía parlamentaria, que parece lo más probable si antes no nos destruye la avaricia de unos, el oscurantismo de otros y la prepotencia de todos esos a los que vemos hablar en los parlamentos siempre crispados. Si esto último no sucede, que está en otras manos y no en las nuestras, y Leonor estudia la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad Pública Carlos III, entonces algo de esperanza nos queda porque aprenderá cómo los contextos políticos son los que determinan la vida de los seres humanos y tendrá en sus manos criterios para entender sin juzgar y saber que el tiempo del poder no es esencial, solo es necesario si se ejerce con prudencia y dedicación, entendiendo que todo tiene su tiempo y al tiempo también hay que cuidarlo para que nos permita ser prudentes y llegar siendo sabios a la vejez, algo que muchos no aprenden nunca, porque necesitan perpetuarse en eso que la mala política les dijo que era el poder y era suyo y de nadie más y por eso siguen hablando, sintiendo que solo su palabra tiene validez y por eso son viejos sin ninguna sabiduría que necesitan saberse escuchados, aunque no tengan nada que decir.

Una vez leí que en la casa de Hesse había un cartel que decía: «Visitas no, por favor». Un día un amigo escribió debajo de ese cartel: «Bueno, otra vez será. Saludos. Thomas Mann». Por si el visitante franqueaba esa primera barrera, en la puerta de la vivienda colgaba este poema chino de Meng Hsich: «Cuando uno es viejo y su trabajo está acabado, tiene derecho, en la quietud, a trabar amistad con la muerte. No necesita a los hombres. Los conoce, ya los ha visto bastante. Lo que necesita es tranquilidad. No está bien buscar a ese hombre, abordarlo, molestarlo. Lo correcto es pasar por la puerta de su casa como si nadie viviera allí».

Leonor en unos meses entregará el premio Princesa de Asturias de las Artes a una leyenda como es Patti Smith, quien ha señalado: «Estamos en el centro de una crisis humana, humanista de graves consecuencias. Estamos viendo hambrunas, la destrucción del medio ambiente, atrocidades contra niños y mi gobierno es el menos caritativo. Por eso es el momento de que nos alineemos sin importar las fronteras, ni los países, ni la política». El viejo Hesse lo sabía, Patti Smith también y Leonor tiene que aprenderlo y espero que la senda que está cultivando sea la adecuada.