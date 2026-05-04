Huesca, centro de la innovación digital de Aragón

El 23 de abril, Día de San Jorge y Día de Aragón, es una fecha de celebración, pero también puede ser una jornada propicia para la reflexión. Los aragoneses celebramos nuestra identidad, recordamos nuestra historia y, sobre todo, miramos con esperanza el futuro que estamos construyendo juntos. Desde Huesca, donde comienza la especial relación entre nuestro patrón y esta tierra aragonesa, quiero poner en valor uno de los pilares sobre los que se asienta ese futuro: la economía digital, la innovación tecnológica y la apuesta decidida por una ciudad inteligente y conectada.

Aragón se ha posicionado como una de las regiones más avanzadas de España en materia de digitalización e infraestructuras tecnológicas. Nuestra comunidad cuenta con condiciones únicas —disponibilidad de suelo, energía renovable, conectividad y talento— que la han convertido en un destino estratégico para las grandes inversiones del sector tecnológico a escala europea. Y Huesca es, sin duda, uno de los nodos fundamentales de ese ecosistema.

En el corazón de este proyecto está el Parque Tecnológico Walqa, referente indiscutible de la innovación en el norte de Aragón. Con 90 empresas instaladas y 902 empleados a día de hoy, Walqa es mucho más que un parque empresarial: es una comunidad viva de innovación, emprendimiento y conocimiento. La presencia de numerosas pequeñas empresas del sector tecnológico convierte este espacio en un vibrante ecosistema donde las ideas se transforman en soluciones reales, donde los proyectos nacen, crecen y generan empleo de calidad para nuestra ciudadanía.

A este tejido empresarial consolidado se suma una inversión de alcance histórico: la implantación de Amazon Web Services (AWS) en nuestro territorio. La presencia de AWS se articula en dos frentes complementarios: la plataforma Plhus y la ambiciosa ampliación que se está llevando a cabo en el propio recinto de Walqa. Esta apuesta de uno de los mayores operadores de nube del mundo por Huesca no es casual: responde a la visión estratégica de nuestra ciudad y de toda la región, que ha sabido crear las condiciones adecuadas para atraer inversión tecnológica de primer nivel internacional.

Merced al trabajo desarrollado en los últimos tres años por el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento y la dirección de Parque, Walqa es una marca reconocida cuya reputación crece, con edificios ocupados al cien por cien y en fase de ampliación.

Todo ello se inscribe en un marco regional de liderazgo. Aragón ha sido reconocida como una de las comunidades autónomas más activas en la atracción de centros de datos y empresas tecnológicas en España.

Desde el Ayuntamiento de Huesca seguiremos trabajando para consolidar y ampliar este liderazgo, apostando por la formación, la atracción de talento y el impulso a las iniciativas que generen riqueza y oportunidades para todos los oscenses. En este Día de San Jorge, celebramos con orgullo el presente tecnológico de Huesca y de Aragón, y reafirmamos nuestro compromiso con una ciudad innovadora, sostenible y preparada para los retos del mañana.