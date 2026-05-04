Impuesto al pisico del abuelo

¿Se han preguntado alguna vez por qué el IVA de un colchón es del 21% y sin embargo el de un restaurante lo es del 10%? ¿Es más necesario comer en un restaurante de estrella Michelin que dormir bien? El motivo tiene que ver con que España tradicionalmente ha tenido unas tasas de paro muy altas. Por ello se planteó que este sector, que es muy intensivo en mano de obra, tuviera un IVA menor. De esta manera se favorece la demanda y por tanto se generan empleos. Asimismo, vemos que hay impuestos especiales al tabaco o al alcohol buscando frenar su consumo. Curiosamente el diésel paga menos impuestos que la gasolina. La tarifa del agua en Zaragoza sube conforme usted consume más, fomentando el ahorro. Las empresas que contratan personas con discapacidad pagan menos cotizaciones.

Ejemplos hay miles. Estas medidas nos muestran cómo el estado utiliza la política fiscal para orientar comportamientos de consumo o inversión en pos del interés público. Soy de la opinión de que el estado podría hacer mucho más para ayudar a resolver el problema del acceso a la vivienda. Algunas medidas son muy costosas como crear un parque público de alquiler. Pero otras no cuestan. Una idea: gravemos toda vivienda cuyo uso no sea el de primera vivienda. Una vivienda vacía, una vivienda en la playa, un piso turístico, o un picadero son usos legítimos para el propietario de una vivienda, pero generan un problema: restan viviendas que podrían ser usadas como residencia. Por lo tanto, favorecen la subida de precios. Imaginen que se cobra cada año 10€/m2 . El que tiene un piso vacío de 100m2 igual se plantea venderlo. A los herederos que no se ponen de acuerdo igual les entran las prisas. El que tiene un piso turístico igual piensa mejor lo alquilo normal. El del picadero igual piensa que mejor se paga un hotel.

En última instancia la idea es que se generen incentivos para que los pisos que no son para vivir, sí lo sean. Para redondear esta medida, el dinero recaudado con la misma podría dedicarse íntegramente a crear un parque público de alquiler. Entre viviendas vacías, segundas residencias pisos turísticos, etc., superamos los 4 millones de viviendas en España. Imagínenselas o saliendo al mercado o pagando el impuesto que se convertiría en vivienda pública de alquiler. Lamentablemente, esto no se va a implementar nunca porque: es una vergüenza lo que paga mi hijo por el alquiler, pero aún más vergonzoso que me quieran cobrar a mí, por el pisico que nos dejó el abuelo. Entre tanto.