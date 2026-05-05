¿Qué fue de Angela Merkel?

No solamente numerosos alemanes, son también muchos los europeos que echan de menos a la antigua canciller de la República Federal de Alemania, la demócrata cristiana Angela Merkel, cuyo largo período en el poder marcó una época y un estilo, no solo en su nación, sino igualmente en una Europa en la que su figura mantuvo constante y destacada influencia.

Desde su retiro de la política activa, la señora Merkel ha venido permaneciendo en una fase de anonimato, que no es sino una fórmula para provocar el olvido, al menos una cierta marginación de las agobiantes páginas de actualidad a que un político de primera fila suele estar abonado. Sin embargo, no ha conseguido desvanecerse del todo porque un autor tan relevante y difundido como David Safier ha decidido convertirla en un personaje y confiarle toda una saga narrativa en torno a casos de misterio que esta nueva Angela Merkel suya, transformada en una suerte de "detective", se encargará de ir solucionando, para satisfacción y placer de la legión de lectores que sigue la serie.

Así, por ejemplo, en Miss Merkel, asesinatos en alta mar (Seix Barral), la ex canciller se embarca en un crucero junto con un selecto grupo de escritores especializados en novela negra. Dándose la temprana circunstancia, apenas comenzado el relato, de que uno de ellos, el más famoso, será asesinado nada más desatracar, originando una situación lo bastante dramática y confusa como para justificar una investigación de la propia Merkel. Su inteligencia, agudeza, instinto, experiencia y astucia le ayudarán, una vez más, a salir triunfante del reto.

En paralelo, Safier, dotado de una muy ingeniosa vena humorística que aporta comicidad y empatía a muchas de sus escenas, irá desarrollando todo un estudio de la novela policíaca, sus géneros y subgéneros, recursos y trucos, ilustrando a los lectores con los entresijos de la especialidad y las aportaciones de unos y otros autores. Cuyos narcisismos, rivalidades, envidias y trampas servirán asimismo para complicar el cuadro de sospechosos, ampliar las pistas y dificultar la solución final.

Una novela negra –o policíaca, más exactamente– muy diferente al resto. Entretenida, desde luego, pero también reflexiva, conforme a la marca de humor inteligente con la que siempre firma David Safier.