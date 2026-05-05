El Ejecutivo de Azcón se activa

«Serán nuestras acciones y medidas las que mejor expresarán lo que este Gobierno quiere ser». La frase, pronunciada ayer por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, tras la toma de posesión de los nueve consejeros que integran su Ejecutivo, define mejor que ninguna otra lo que él espera de un gobierno en el que el PP y Vox están obligados a estar a la altura de los retos que afronta la comunidad. El pacto anunciado el pasado 22 de abril por ambas formaciones ha de dar paso, de forma inexorable, a la toma de decisiones y a la reconexión con los problemas y desafíos de una sociedad que pide seguir avanzando. «Llega el momento de la acción», enfatizó Azcón.

Precisamente, mañana, se cumplen tres meses de la celebración de las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero, una convocatoria que el PP planteó para tratar de buscar una estabilidad política y presupuestaria con la que no contaba una vez superado el ecuador de la legislatura. La salida de Vox del Ejecutivo en su primer año de vida y la falta de apoyos obligaron a la celebración de unos comicios que no respondieron a las expectativas de los populares, si bien el objetivo de estabilidad –una palabra que Azcón ha pronunciado de forma reiterada tanto en el debate de investidura como en su toma de posesión como presidente– sigue estando más presente que nunca. De ahí, la insistencia del jefe del Ejecutivo, que, además de «trabajo, trabajo y trabajo», pidió «prudencia» y «discreción» para ver cumplidos sus deseos de estabilidad.

Más allá de lo que pueda suceder, Aragón ya conoce quiénes serán los hombres y mujeres que han de ser la guía durante los próximos cuatro años. También el diseño de su estructura, aunque todavía no han trascendido los nombres de los 51 directores generales que darán contenido a las consejerías, algo necesario para que la DGA funcione al 100%. Lo que sí está claro es que la número 2 de Azcón, Mar Vaquero, será la principal clave de bóveda del nuevo Ejecutivo, con más peso que el vicepresidente de Vox, Alejandro Nolasco, y con la responsabilidad de que el engranaje y la coordinación de la coalición PP-Vox funcione lo mejor posible. Otra cosa es cómo realicen su desempeño los nuevos consejeros de Vox, que pilotarán carteras mucho más relevantes que en la anterior legislatura. Agricultura y Alimentación, Medio Ambiente, Turismo y Servicios Sociales son áreas complejas y cuya gestión debe definir qué papel quiere jugar la comunidad en esta tercera década del siglo XXI en relación a las entidades sociales del tercer sector, la política migratoria o el cambio climático.

De lo que no hay duda es de que la nueva titular de Economía, Eva Valle, tendrá un papel destacado al abordar asuntos vinculados con la energía, la tecnología y la industria, un tridente básico para el desarrollo de Aragón. La política de vivienda, en manos de nuevo de Octavio López, será otra de las parcelas claves para el Ejecutivo. Los retos de la Sanidad (Ángel Sanz) y la Educación (Carmen Susín) no serán menores en los próximos cuatro años. Todo, eso sí, dependerá de la estabilidad, el empeño y el trabajo que pongan los consejeros para, como subrayó Azcón, «mejorar la vida de los aragoneses».