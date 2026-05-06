Héroes en Asia

La recuperación de la memoria histórica no debería ser meramente la de la guerra civil, sus causas y consecuencias, sino, aplicando a dicho y beneficioso concepto una mucha mayor amplitud, la de otros numerosos y básicos episodios que, en un pasado no tan remoto, contribuyeron a escribir una historia de España que hoy nos sigue asombrando a medida que ampliamos el conocimiento de sus hechos y profundizamos en ellos.

Una página prácticamente en blanco, si del dominio popular hablamos, sería la de la expansión española en Asia, desde las primeras incursiones de misioneros en China y Japón hasta la conquista (y posterior pérdida) de Filipinas. Ahora, un sugerente y documentado ensayo de Ángel Miranda Vicente y de Ramón Vega Piniella, Héroes españoles en Asia. Navegando hasta el fin del mundo (Espasa) viene a cubrir ese vacío, ofreciéndonos un apasionante relato de algunos de los principales navegantes, exploradores o conquistadores españoles de pasadas centurias, como Juan Sebastián Elcano, Juan de la Cosa, Loaysa, Saavedra, Legazpi, Grijalva, Villalobos, Juan Pablo de Carrión o Urdaneta.

Sus hazañas, desde luego que sí, pero tejiendo sus proezas (también sus decepciones, traiciones o muertes) con las vidas y sueños de muchos de quienes los acompañaron en sus milagrosos y peligrosísimos periplos: soldados, grumetes, lingüistas y traductores, sacerdotes, hombres de leyes, escribanos, comerciantes, artesanos, agricultores... Una pléyade de hombres y mujeres procedentes de todos los reinos y regiones de lo que España fue entre los siglos XVI y XIX, fundamentalmente, movidos por el hambre, la fe, el ansia de riqueza (oro, especias) o, simplemente, de un cambio de vida o sed de aventura.

En las páginas de este libro singular y necesario se tratará, y logrará, centrar a los lectores en la geo-política de la época, cuando en el imperio español, según el célebre dicho, «no se ponía el sol». Nuestros galeones cubrían las rutas del Pacífico y del Atlántico como la única conexión posible para la circunnavegación del globo. Para el asentamiento en Indonesia y Filipinas y la garantía del «tornaviaje» sería decisiva la conquista de Manila, cuya construcción y fortificación como urbe metropolitana supuso un desafío mayúsculo.

Españoles en Asia... Un capítulo interesante, apasionante.