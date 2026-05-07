Conocimiento que impulsa a la sociedad

Nuestra sociedad vive un momento decisivo en su apuesta por la tecnología como motor de desarrollo económico y social. La digitalización, la inteligencia artificial o la ingeniería aplicada están redefiniendo sectores estratégicos y generando nuevas oportunidades. En este ecosistema, la Universidad San Jorge está desempeñando un papel clave: formar talento, impulsar la investigación y acompañar a las empresas en sus procesos de transformación.

La Universidad San Jorge, una de las cinco entidades del Grupo San Valero, asume esta responsabilidad desde una visión clara: la tecnología debe estar al servicio de la educación, las personas y del progreso del territorio. Una visión que refuerza el papel que tiene la universidad como actor clave frente a los nuevos retos educativos, sociales y económicos. Desde este enfoque, la USJ integra la tecnología en su modelo educativo y como parte de una metodología centrada en el aprendizaje experiencial, la innovación y la formación integral del estudiante. Una formación que se concreta en una oferta pionera y diversa, vinculada a las demandas del mercado y a los retos del futuro, como Ingeniería de la Ciberseguridad, Ingeniería Biomédica, Inteligencia Artificial, Bioinformática, Diseño y Desarrollo de Videojuegos y Diseño Digital y Tecnologías Creativas, algunos de los cuales pueden cursarse como doble grado junto a Ingeniería Informática o Arquitectura.

Además, la actividad investigadora de la universidad, articulada en grupos que trabajan sobre los desafíos estratégicos de la tecnología y la sociedad digital, refuerza este valor diferencial aplicado. Por ello, la USJ cuenta con dos grupos de investigación punteros en áreas tecnológicas y biomédicas. Software Variability for Internet of Things (SVIT), cuyo trabajo ha alcanzado proyección y reconocimientos internacionales, ha desarrollado soluciones tecnológicas para empresas líderes a nivel mundial como BSH y CAF, reforzando la posición de Aragón en el ámbito de la innovación tecnológica y la transferencia de conocimiento.

Otro grupo, Computing for Medical and Biological Applications (CoMBA), integrado por especialistas en bioinformática e ingeniería biomédica, impulsa el desarrollo de herramientas computacionales que contribuyen a la mejora del conocimiento sobre los sistemas biológicos, con impacto directo en el avance del conocimiento científico y sus aplicaciones en el ámbito de la salud.

Mención destacada merece el compromiso con la tecnología y el territorio del Grupo San Valero, que gracias al desarrollo y gestión de proyectos vinculados a los fondos Next Generation ha desempeñado un papel relevante en formación en competencias digitales, análisis de datos y gestión del cambio de cientos de directivos y profesionales de pymes. Una apuesta decidida por acercar la innovación a todo el tejido empresarial y mejorar su competitividad.

Aragón tiene ante sí una oportunidad histórica ligada a la tecnología. Desde la Universidad San Jorge y el Grupo San Valero estamos trabajando para que este crecimiento se sustente en el conocimiento, la formación de calidad y la investigación con impacto, promoviendo una transformación digital al servicio de las personas y del futuro del territorio.