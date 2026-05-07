Crimen en Nueva York

No es precisamente James Patterson alguien que ande necesitado de presentaciones, pero tampoco J. D. Barker, su nuevo «socio», le va a la zaga. Ambos escritores norteamericanos vienen firmando una serie de títulos de gran éxito, todos ellos relacionados con lo que ambos mejor saben hacer: novelas de acción, urdidas con personajes extraídos de la realidad, pero a los que sucede algo extraordinario.

En el caso de los policías neoyorquinos que protagonizan La escritora (RBA Serie Negra) la nueva entrega de Patterson & Barker, les ocurren muchas cosas «entonces» y «ahora» (pues la estructura narrativa se divide en estos dos tiempos).

En el pasado, en aquel «entonces», el caso de un pederasta al que consiguieron detener tras innumerables fechorías y violar y matar a una menor de edad; pero «ahora» se enfrentarán a un caso muy distinto, el del homicidio del marido de una famosa escritora, cuya escena criminal, por una serie de detalles, entroncará con aquel expediente de pedofilia, abriendo a la investigación una ventana inquietante.

Dándose la circunstancia, además, de que la escritora cuyo marido acaba de ser apuñalado en el lujoso ático de un edificio histórico de Central Park, en pleno corazón de Nueva York, es una experta en novela negra, una firma de éxito entre los lectores. Algunas de cuyas fuentes más valiosas serán, precisamente, esos mismos policías a los que «ahora» va a tocar analizar la violenta muerte de su marido. En la persona de esta joven y atractiva viuda los autores irán dibujando sucesivas capas de una personalidad ambiciosa y compleja, como poderosos y nada necesitados en el aspecto material serán asimismo los personajes que le rodean. En especial, un abogado penalista, asimismo importante para el desarrollo de un argumento que irá trazando espirales y, al mismo tiempo, hundiendo sus raíces en aquel «entonces» donde parece ocultarse algún secreto relacionado con la clave del enigma criminal a solventar en el presente.

Una novela ágil, trepidante, con numerosos giros y voces narrativas superpuestas en planos diversos, pero que una y otra vez desembocan en La escritora y en su capacidad para fabular... o mentir.