‘Shāh Māt’ en Oriente Medio

Cuando se produjo el ataque inesperado e ilegal a Irán, algunos todavía estaban despertando al nuevo día y pensando en la próxima ronda de negociaciones –pobre Sultán de Omán–, otros, como es mi caso – sin saber todavía nada de dicha agresión– recibía a primeras horas de aquel fatídico sábado un mensaje que me señalaba que «seguramente tendría que modificar mis conferencias a tenor de la situación de Irán». Descubrir una vez más como el incumplimiento de las básicas reglas de juego y respeto diplomático entre estados soberanos, generó una profunda sensación de desilusión y de inquietud colectiva.

Sin embargo, en el transcurso de este conflicto, donde ninguna de las partes ha respetado las reglas básicas del derecho en el enfrentamiento bélico, y tras observar, escuchar, leer, mi mente intuyó la imagen de una partida de ajedrez y el preciso momento en el que el rey blanco está más cerca de su propio jaque mate ante dos simples peones negros. Piensen por un momento en esta jugada: «un rey atrapado o un rey muerto», jaque mate o Shāh Māt (en lengua persa), posiblemente la hipotética situación a la que se ven abocados tanto la administración norteamericana como el régimen dictatorial de los ayatolás.

Un rey a quien en el inicio parecía acompañar la diosa fortuna: Ataques masivos y selectivos a través de la IA –superioridad naval, aérea y tecnológica–, un conocimiento exacto para llevar a cabo asesinatos selectivos de la cúpula iraní contando con la estimable ayuda del potencial militar israelí y de su Primer Ministro que aspira desde el primer momento del enfrentamiento por la destrucción del régimen iraní, por tanto un juego que buscaba un rápido jaque mate al régimen persa, el colapso del mismo, el denominado speed chess en el mundo del ajedrez.

Pero el ajedrez es un juego complejo y de una gran riqueza, es parte de la vida, de hecho es la imitación de una parte de la vida que es la guerra. Eso sí, es muy útil como metáfora, y si no se es capaz de comprender esta realidad sobre del juego, es posible que los hipotéticos escenarios y relatos dominantes que se han pretendido vender ante las opiniones públicas fracasan y mutan como parece ser que ha sucedido: Incapacidad en lograr apoyos aliados en la operación militar, las críticas sonadas de algunos de los países del Golfo, el fracaso por un hipotético levantamiento popular iraní, el coste del esfuerzo bélico –alcanza los 25.000 millones de dólares según el propio Pentágono, a lo que hay que sumar la reconstrucción de las diversas infraestructuras norteamericanas dañadas en el Golfo Pérsico–, la apertura del frente libanés, los ceses de mandos militares norteamericanos críticos con esta operación así como haber hecho oídos sordos al mensaje de prudencia del guerrero experimentado en la guerra, o en su caso la pérdida de apoyo de importantes liderazgos del movimiento MAGA, el desconocimiento del modelo de resiliencia de los ayatolás..., y así una estéril pérdida de piezas del ajedrez, movimientos sin sentido y sin un claro objetivo por la victoria.

Dos peones ¿Qué simbolizan estas piezas en la partida de ajedrez que se está disputando? Uno de ellos representa el control del Estrecho de Ormuz, por tanto la baza geoestratégica y económica ya que no se están suministrando al mercado global –a través de este estrecho– alrededor de 20 millones de barriles de petróleo diarios. El segundo de ellos, la capacidad nuclear de Irán, nos mintieron en 2025 cuando señalaron que había sido aniquilada, muy al contrario con cerca de 300 toneladas de uranio enriquecido, Irán cuenta con una baza muy determinante de cara a posibles negociaciones.

A la vista de un próximo escenario de jaque mate para el rey, cabe plantearse opciones que determinen la conclusión en esta «absurda partida de ajedrez». Por un lado que los jugadores atiendan a alcanzar el compromiso por un principio de acuerdo. A su vez, el serio encargo para que este conflicto no represente un nuevo interludio. También, el sentido del acuerdo entre las partes y la apertura de una profunda reflexión sobre determinadas líneas rojas que debieran ser superadas a través de un diálogo serio, interesado y necesario.

Mientras el Shāh Māt se hace cada vez más real, unos se enfrentan a un posible desgaste electoral en las midterms norteamericanas de 2026 y estratégico respecto a sus aliados, enfrente de ellos, el régimen persa se mantiene pero cabe determinar con el tiempo a qué coste doméstico como regional.