La Universidad de Zaragoza ante el reto de la inteligencia artificial: formación, innovación y compromiso social

La inteligencia artificial está transformando profundamente nuestra sociedad, abriendo nuevas oportunidades y planteando importantes desafíos. En este contexto, las universidades desempeñan una función esencial como motor de conocimiento, innovación y reflexión crítica. La Universidad de Zaragoza asume este reto con una visión clara: impulsar el desarrollo tecnológico desde el compromiso con la ciudadanía y el territorio.

Uno de los ejes fundamentales de esta transformación es la formación. La Universidad de Zaragoza está integrando progresivamente la inteligencia artificial desde los primeros cursos, con un curso de inteligencia artificial generativa, específico para las distintas macroáreas de conocimiento, con el objetivo de extender esta formación a todo el alumnado. Este esfuerzo se complementa con acciones dirigidas al conjunto de la comunidad universitaria -personal docente, técnico y de administración- mediante cursos, talleres y hackathones que fomentan una alfabetización digital sólida y responsable.

En este ámbito, destacan también las microcredenciales como herramienta clave para el aprendizaje continuo. Esta apuesta permite adaptarse con agilidad a los cambios tecnológicos y responder a las necesidades reales de la sociedad.

La colaboración con empresas tecnológicas es otro pilar estratégico. A través de acuerdos con entidades líderes en inteligencia artificial y computación en la nube, la universidad facilita el acceso a herramientas avanzadas y promueve una formación alineada con el mercado laboral.

Además, la Universidad de Zaragoza trabaja en el desarrollo e implantación de herramientas digitales que mejoran tanto la docencia como la gestión. Desde soluciones basadas en inteligencia artificial hasta sistemas que automatizan procesos, estas iniciativas contribuyen a optimizar el tiempo, facilitar el trabajo diario y reforzar el apoyo a estudiantes y profesorado, que nos están transformando la universidad del futuro.

La Universidad de Zaragoza está igualmente inmersa en una reflexión estratégica sobre cómo prepararse para un mundo redefinido por la inteligencia artificial donde el reto no será solo tecnológico. Las universidades deberán garantizar la adquisición de competencias técnicas necesarias, pero también preservar e impulsar aquellas habilidades humanas genuinamente no automatizables como el pensamiento crítico, la comprensión profunda de ideas complejas o la capacidad de formular buenas preguntas. En un mundo donde la inteligencia artificial asumirá las tareas basadas en conocimientos altamente especializados, aquellos aspectos como la capacidad de debatir, de razonar con flexibilidad ante lo incierto o de pensar críticamente seguirán siendo un factor diferenciador clave.

Con todo ello, la Universidad de Zaragoza consolida su papel como referente en Aragón, comprometida con una transformación digital orientada al progreso de la sociedad.

En Aragón, la Universidad de Zaragoza ofrecerá herramientas de formación e innovación para las infraestructuras relacionadas con el desarrollo tecnológico, como son los centros de datos, llamados a convertirse en pilares del nuevo ecosistema digital. Iniciativas como DAT Alierta Zaragoza reflejan este compromiso, configurándose como espacios de innovación, investigación y colaboración que posicionan a nuestra comunidad como un referente en el ámbito tecnológico.

Porque formar en tecnología es, ante todo, formar en futuro.