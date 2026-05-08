Las recientes declaraciones de Donald Trump, alardeando de que «acabaría con una civilización entera» (en referencia a Irán) podrían presuponer -solo para los muy legos- que el presidente norteamericano sabía de lo que hablaba, conociendo a la perfección el pasado de la nación iraní. Nada más lejos de la realidad. Como en tantas otras cuestiones históricas o culturales, Trump, acaso con excepción de su relación con el uranio enriquecido, lo ignora casi todo acerca de Irán. ¿Qué puede saber este ignorante del imperio aqueménida, de Ciro el Grande, de Persépolis, de las Termópilas, de los arios, del idioma farsi... incluso del mandato y caída del último sha, Reza Pahlavi?

Para conjurar su desconocimiento, le sería muy útil leer el último libro de Scott Anderson (Rey de reyes, Península), un excelente y bastante exhaustivo estudio acerca del pasado y el presente de esa antigua Persia y de ese contemporáneo Irán que Trump pretende, unas veces, «devolver a la edad de piedra», y otras «destruir en 24 horas».

Anderson se centra buena parte de su estudio en el derrumbamiento del régimen de Reza Pahlavi. Fenómeno que todavía hoy le sigue sorprendiendo por su carácter casi fulminante, por la rapidez con que la «revolución de Jomeini» destronó al sha, enviándole a un exilio del que ya no lograría regresar, para dar paso a un «gobierno de los ayatollahs», todavía en vigor gracias al sostén de su Guardia Revolucionaria y de países aliados como la Rusia de Vladimir Putin.

En las apasionantes páginas de Rey de reyes, Anderson nos introduce en la corte de los Pahlavi, en su palacio de Teherán, describiendo tanto la magnificencia y suntuosidad de los edificios y su increíble y simétrica decoración como el papel e influencia de los sucesivos gobiernos y primeros ministros con el emperador. Papel fundamental tuvo su esposa, Farah Diba, de origen plebeyo pero dotada de una inteligencia política que la devino insustituible en el consejo a su marido, como pilar del régimen y matriarca de una dinastía que un grupo de religiosos fanáticos se encargó de abortar. Jomeini y compañía ocuparán otros tantos capítulos del libro.

Una lectura utilísima para saber de qué hablamos cuando se habla de Irán.