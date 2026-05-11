Huelga contra el maltrato de la escuela pública

El Departamento de Educación en Aragón es un desastre absoluto. No lo digo yo, lo dicen los actos de Jorge Azcón. Azcón lleva de presidente menos de tres años y ya ha tenido tres consejeras de Educación. Supongo que las va relevando, una detrás de otra, por lo bien que hacen su trabajo. Pero yo de lo que les quiero hablar es del maltrato al que somete Azcón a la escuela pública. Se podrá discutir si los salarios de los docentes aragoneses son buenos o malos, lo que no se puede discutir delante de una Excel es que son los más bajos de toda España. Sin embargo, Azcón y el PP mintieron como bellacos diciendo que nuestro salario estaba en la media nacional. Hay algo en lo que la educación aragonesa sí es campeona: en la tasa de interinidad. Ninguna otra comunidad tiene a 4 de cada 10 profesores en precario. Esto es nefasto para las escuelas aragonesas porque significa que cada año se renueva la mitad de la plantilla. ¿Por qué no podemos tener como los gallegos un 12% en lugar de un 40%? Me da que Azcón tiene menos nivel que Feijóo y Rueda. La interinidad afecta especialmente a la escuela rural, donde niños y familias especulan en la piscina cada verano cómo será el profe del próximo curso.

En su maltrato hacia los docentes son capaces de redactar una norma para remunerar a todos los tribunales de oposiciones de la DGA, y en uno de sus artículos dejar negro sobre blanco que los profesores quedarán excluidos. A los maestros les dicen que les van a aplicar las 23 horas lectivas. Es decir, que por fin se van a respetar las indicaciones de la ley. Y luego resulta que la reducción se hace con las horas del recreo y las horas de apoyos. Vamos, una tomadura de pelo que pagan los propios maestros y los chavales que necesitan esos apoyos. Pero el maltrato va más allá. Las agresiones a docentes van en aumento, y cuando ocurren, a la Administración lo único que le importa es si se ha rellenado el formulario correctamente. Lo de preocuparse por la salud del agredido o prestarle asesoría jurídica, ¿para qué?

No me quiero olvidar de los dos compañeros del IES Ítaca que se van a sentar en la Audiencia Nacional y el Departamento de Educación, no solo no ayuda, sino que pone palos en las ruedas. Para todo está la excusa de que no hay dinero. Sin embargo, se van a gastar 21 millones al año en concertar el bachillerato, habiendo más de 2.000 plazas libres en la pública. Odian la educación pública y a quienes la hacen posible. Por todo ello hay una huelga unitaria de profesores, familias y alumnos los próximos 19 y 20 de mayo.