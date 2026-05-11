Una misa por Occidente

No siempre se da la circunstancia de que el líder de un partido sea al mismo tiempo su principal ideólogo, ni capaz de plasmar sus principios en una exposición argumental, estilo ensayo. Algo como lo que acaba de hacer el periodista y escritor Éric Zemmour, cabeza visible del partido francés Reconquista, con su reciente y muy polémico volumen Occidente bien vale una misa (La Esfera de los Libros).

En sus páginas, Zemmour arguye con insistencia algunas de las tesis que han ido calando en su electorado. Situado, si no a la derecha de Marine Le Pen, sí en su próximo entorno. Tanto así que, para las próximas elecciones presidenciales francesas, incluso podría darse una competencia directa entre ellos, abandonando Zemmour su tradicional táctica de apoyar al partido de Le Pen para postularse él mismo como una oferta ultraconservadora, encabezando la «reconquista de Francia».

Un país que, según Zemmour, está siendo «invadido» por la emigración procedente de buena parte de África. A medida que más y más ciudadanos originarios de otros lugares consiguen instalarse en Francia y obtener sus permisos de residencia, o una nueva nacionalidad, la esencia de su país, estima Zemmour, se transmuta, la identidad histórica se pierde, el catolicismo retrocede ante la proliferación de mezquitas y el aumento de islamistas en todos los departamentos galos, sin excepción, con particular y sostenido crecimiento en ciudades como París y Marsella.

El líder de Reconquista amplía su advertencia a España y a otras primeras naciones occidentales. «Las antiguas potencias coloniales se están convirtiendo en pueblos colonizados. Sufren una invasión y colonización demográfica y cultural por parte del sur musulmán y africano; una colonización industrial a manos de la fábrica del mundo, que es China; y una colonización tecnológica impuesta por el Silicon Valley estadounidense».

No obstante, Zemmour tiene solución para los problemas de su vecino español. «España, al igual que Francia, debe recuperar su cultura, sus raíces, y, ante todo, su religión. En definitiva, su civilización. Pues, como decía André Malraux, ‘Una civilización es todo aquello que se aglutina en torno a una religión».

El ambicioso propósito de Zemmour no es otro que «la resurrección identitaria y religiosa de las naciones que han construido Europa». De ahí el título de su libro, y su eslogan: Occidente bien vale una misa. Otra manera de ver la historia y la actualidad.