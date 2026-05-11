Presidente por prioridad nacional

Normalmente, cuando un partido pierde las elecciones es el momento oportuno, aunque sea tarde, para preguntarse: ¿en qué fallamos?, ¿por qué este resultado? Y ahí es donde surge toda la inventiva, toda la originalidad, toda la perspicacia analítica para explicar las causas de lo ocurrido. Viene esta pequeña digresión a cuenta de lo siguiente.

El pasado 8 de febrero las elecciones en la comunidad autónoma las ganó cuantitativamente el PP, fue el partido más votado. Pero, aunque parezca un razonamiento kafkiano, fue el perdedor. Políticamente las perdió en el más amplio sentido de la palabra.

No fueron unas elecciones normales. Se hicieron fuera de tiempo, y las adelantó el presidente Azcón para quitarse el lastre de Vox y poder gobernar con más soltura, sin tener que depender de ellos. Para eso estudió diferentes opciones, incluso pensó sumar con Teruel Existe y hasta con el PAR. Tanta era esa necesidad que se tiró a la piscina de un adelanto electoral sin saber si había agua. No podía gobernar con la extrema derecha nos decía, y cuando perdió dos escaños y Vox duplicó los suyos, ha tenido que volver al «redil» y escribir la página más bochornosa de la historia política de Aragón en democracia; la claudicación, la rendición ante la extrema derecha en todos los sentidos.

El territorio de la concordia y del pacto, del acuerdo y la concertación ha saltado por lo aires para convertirse en el de la confrontación y los extremos. Nuestro gran valor añadido ha sido moneda de cambio por el poder.

El PP de Aragón ha dejado en el acuerdo con Vox los principios democráticos, sus postulados programáticos de partido constitucionalista de gobierno y hasta la dignidad política. Ya sé que el poder tapa todo. Elimina las batallas internas, entierra las discrepancias y eleva a los aduladores, pero estoy convencido que la procesión va por dentro de muchos cuadros y consejeros que lucen sonrisa Profident en las fotos y huyen de juntarse con los consejeros de Vox como de la peste.

Los españoles primero, es la españolización del America First de Donald Trump. Vox ha ganado de goleada la negociación de los pactos. Les ha ganado políticamente y hasta en la comunicación. Están capturando estratégicamente al PP, que solo puede defenderse en la interpretación de la letra pequeña. Porque el objetivo de la extrema derecha es revisar el marco legislativo en la próxima legislatura y de paso romperle la mayoría absoluta al PP de Madrid.

Con sus malos resultados y el miedo a una repetición electoral, el PP ha cedido hasta en lo que no estaba escrito. Feijóo no puede visibilizar su fracaso estratégico después de haberlo diseñado. El invento ha pinchado, pero la catástrofe puede postergarse dicen algunos, y ahí se equivocan de nuevo, porque el caballo de Troya lo tienen dentro, y hoy son más prisioneros de la extrema que hace seis meses. Pueden forzarles a hacer lo que quieran, porque el PP ha perdido los contrapesos y su política de pactos es unidireccional en todas las instituciones.

La prueba está en los cuatro consejeros, una vicepresidencia de las Cortes y el senador autonómico que se lleva la extrema derecha junto con la gestión de 1.500 millones de euros de los presupuestos del 2024 en áreas vitales como los servicios sociales, el medio ambiente y la agricultura.

No hay músculo político en el PP de Aragón para defender sus valores democráticos ante la extrema derecha. Han claudicado en una cuestión como la prioridad nacional, que saben es la traducción del enfado de algunos españoles cuando tienen que hacer cola en el ambulatorio o cualquier ventanilla y se percatan que delante tienen algunas personas de otro color de piel y acentos distintos. Cabreados por la espera, descargan en los inmigrantes la causa del retraso sin hacer un ejercicio de racionalidad.

Porque llevado al absurdo ¿esa prioridad habrá de aplicarse al derecho a sentarse en los transportes públicos, en la entrada al ascensor, en el paso de la puerta, en la cola de la verdulería? ¿Qué pasara con la concesión de becas, el acceso a los colegios o incluso a la universidad? Me contaba un agnóstico con cierta alegría que la restricción de inmigrantes y la posible expulsión de indocumentados puede dejar a la provincia de Teruel sin curas que hagan misa, entierros, bautizos, comuniones o bodas, porque el 90% son inmigrantes.

El sistema democrático es una construcción frágil que se basa en la confianza de los ciudadanos y en la reciprocidad de estos con los poderes e instituciones democráticas. Pasar de la esperanza al miedo y de la confianza a la furia como se ha hecho con estos pactos es un juego demasiado peligroso. Veremos cómo acaba.