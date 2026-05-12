Mayo es un mes alegre, al que una naturaleza pródiga embellece, por más que este año la meteorología un tanto revoltosa porfíe en recordarnos que aún es necesario el sayo. Es también un mes de festivales, que se inicia con el rumboso y sonoro Primer Viernes de Mayo en Jaca, conmemoración antiquísima en continua expansión, afortunadísima combinación de historia y leyenda que a lo largo de los siglos ha adquirido un sólido prestigio y ha cimentado un atractivo turístico prominente.

Con similares mimbres florece en mayo el Festival Aragón Negro (FAN), cuya programación se articula en esta edición en torno al concepto de Mundos mágicos, donde lo simbólico y lo fantástico se combinan con el de La tolerancia, según declara su director, Juan Bolea, quien también indica que: «Ambos ejes responden a la voluntad de combinar la dimensión artística con la reflexión social. Además, la programación incluirá un guiño a la figura de Francisco de Goya, en el marco del camino hacia el bicentenario de su fallecimiento, con actividades centradas en los enigmas y el universo creativo del artista aragonés». Conviene subrayar la importante expansión que viene acumulando el FAN, con más de 200 actividades programadas en nada menos que 44 sedes, repartidas por toda la Comunidad. Así mismo, tras su presentación oficial el pasado martes en el Teatro Principal, la clausura tendrá lugar en el mismo escenario el 15 de junio mediante una gala show, en la cual también se hará entrega de los galardones otorgados por el festival.

A través de esta XIII edición del FAN es fácil constatar el relevante papel que la conocida como novela negra ha llegado a adquirir en Aragón, con un vasto plantel de autores –en esta edición su número asciende a más de 50 escritores–, muchos de ellos nombres ya consolidados, orientados a la mística del enigma.