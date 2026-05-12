Una charla en La Puebla

Hablar en Aragón del matriarcado nos llevaría a preguntarnos a propósito de su origen, implantación, desarrollo y actualidad. Un tema complejo y difícil de definir por períodos. Pues, ¿qué responder a preguntas cómo las siguientes? ¿Aragón vivió un matriarcado durante el reinado de Petronila? ¿Con Isabel la Católica se orquestó un matriarcado en Castilla? ¿Fue Isabel II una matriarca? ¿El futuro reinado de Leonor implicará la instalación de una monarquía matriarcal en España?

Sea como fuere, el hecho es que en la nueva novela de Txemi Parra, Un asunto de familia (Grijalbo), aparece bien dibujada toda una señora matriarca, y de ahí el debate que mantuvimos en La Puebla de Alfindén durante su presentación. Muy bien acompañados, por cierto, por la alcaldesa de la localidad, María Pilar Villanueva, y por la coordinadora técnica del área cultural, Beatriz Callén.

En la novela de Parra, una adinerada familia vasca se deshace a la muerte del aita, dejando la fortuna familiar con tantos flecos abiertos como lazos parecen querer usar para ahorcarse los tres hermanos (y herederos) que deberían resultar beneficiados. A partes iguales, en principio, pero siempre bajo la vigilancia de la madre. Quien, siendo viuda, y al encontrarse en territorio foral, conserva, al menos, tantos derechos como en los antiguos reinos hispanos. (Recuérdese, a propósito, aquel viejo y sabio refrán: «Reina en Castilla, viuda en Aragón»).

Un asunto de familia toca, en realidad, muchos temas. En ese País Vasco al que nos traslada su acción se analizará la interacción de las nuevas generaciones con las antiguas, aquellas que construyeron la casa, la factoría, el apellido, pero que, bien han desaparecido, bien se resisten a hacerlo amparándose en leyes o costumbres tribales, como el matriarcado.

Esa matriarca mediterránea y española, heredera de las fértiles diosas de las islas del Egeo, sigue imponiendo entre los vascos y entre otros numerosos pueblos su ley no con la fuerza, sino con la autoridad. Un poder que emana del ancestro, de la raíz de la especie, y que, a pesar de los años transcurridos, siendo ya los cachorros hombres hechos, sigue amamantándoles y, de alguna manera, vinculándolos o dominándolos. Un buen tema para debatir y una buena novela de Txemi Parra.