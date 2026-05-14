¿Nacional o 'nazional'?

En la vida alcanzar pactos está bien. Llegar a acuerdos, mejor todavía. Sin embargo, hay pactos y acuerdos que generan relaciones que chirrían solo con verlas como posibilidad. Cuando las ves convertidas en realidad sorprenden, inquietan, e indignan.

Que PP y VOX hayan tardado más de dos meses en llegar a un acuerdo que «garantiza» la estabilidad de gobierno para Aragón, me lleva a plantearme una pregunta: ¿De verdad la estabilidad y el progreso de Aragón era su prioridad, o podemos pensar que primaba qué es para ti y qué para mí con tal de seguir en el poder o conseguir una parte de él?

Porque viendo lo que estamos viendo tras el pacto alcanzado en Extremadura, da la sensación de que VOX –recordemos que es un partido que no cree en las autonomías– escribe la letra y la música, y el PP se limita a bailar para hacer ver que pinta algo. Es lo que tiene no tener programa ni, en el fondo ideología. Todo se acepta y vale si, así, no suelto el mando.

Una nueva expresión se ha colado en las conversaciones diarias. La «prioridad nacional» parecen ser las palabras de moda. Para VOX, esa prioridad nacional pasa por ser español –nacional–, ser hijo de padre y madre (para ellos otra forma de familia es impensable) nacidos en España. ¿Qué pasará con este argumento cuando ya tenemos hijos de migrantes nacidos en España, en edad de crear sus propias familias desde hace tiempo? Este argumento recuerda a cuando en tiempos de Santa Teresa de Jesús, siglo XVI, había que demostrar que se era «hijo de cristianos viejos», es decir, que en la familia todos los ancestros hasta donde alcanzaba la memoria habían sido cristianos.

Que el PP haya aceptado esta premisa de la «prioridad nacional» –con seguridad jurídica– diciendo que es fácilmente asumible, solo demuestra que lo que se ha asumido es el todo vale. Y no. No todo vale. Porque, hasta ahora, ni quien ha ideado la «prioridad nacional», ni quien ha tragado con ella –con seguridad jurídica– por ese falso todo vale, han demostrado ser «hijos de españoles viejos». Papeles, señoras y señores, papeles. Porque si existe la sospecha más que fundada de que van a humillar a muchas personas teniendo que demostrar sangre nacional, quítense ese problema de encima mostrando que no es una humillación y, de paso, demostrando ustedes mismos que son de sangre, espíritu, y prioridad nacional. Recuerden que la mujer del César no solo tiene que ser decente, sino parecerlo. ¡Ánimo! Prueben lo que será solo un simple trámite para muchas personas. ¿Se deciden? ¿A qué sabe la humillación?

Se empieza por tolerar lo intolerable, por el bien y la gobernabilidad de Aragón, ¡faltaría más! y se termina por aceptar como normal y válido escribir y pensar en clave de «nazional» en lugar de «nacional». Y, en esa aparente simple falta de ortografía, va implícito el desprecio a muchos seres humanos. Un desprecio de consecuencias que ya no son insospechadas, porque la historia está ahí para demostrarlo. También se ha pactado suprimir ayudas a instituciones que se ocupan de inmigrantes sin papeles. Prefiero esta expresión porque, ¿quién es quién para declarar ilegal a un ser humano?

Unos apelan a confiar que se cumplirá lo pactado, como si la palabra de un político fuera, en este momento, garantía de fiabilidad. Los otros, apelan a la fe, la esperanza y la caridad, tal cual, por el mismo motivo. Si no fuera tan triste, y tan utilitarista usar ciertas palabras, sería para morirse de risa. Eso sí, algo se ha consolidado. La presencia en procesiones y actos litúrgicos que requieran de la presencia del ejecutivo aragonés está garantizada. Porque habéis descubierto el caladero de los votos católicos –vuestro lenguaje os delata– y, por utilizar que no quede. Pero el caladero cristiano os viene muy grande, PP y VOX, en el caso de que lo conozcáis –vuestro lenguaje también os delata aquí–. ¡Qué pena que Aragón se vea vendido a la sinrazón de los políticos cuya visión empieza y termina en las siglas de su partido! Corto recorrido, pero al parecer es el único horizonte capaz de ser contemplado por algunos. Os consideráis líderes y con eso os dais por satisfechos. Si llegarais a descubrir lo que es el liderazgo ético os sorprenderíais.

Tanto entendimiento madurado durante más de dos meses, casi me invita a gritar: ¡Vivan los socios! Aunque, también podríamos gritar, al ver tal contentamiento por ambas partes: ¡Vivan los novios! Aprovechando...