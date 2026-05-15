El cursillo sobre novela negra que el Club de Lectores Pompiliano, coordinado por el profesor Pedro Baranda, me ha invitado a impartir, concluye con A sangre fría, de Truman Capote.

Novela que releo para preparar la sesión, asombrándome y abismándome una vez más por el talento del autor y por la profundidad de sus planteamientos en torno a la criminalidad.

A sangre fría relata de manera muy realista los asesinatos de los Clutter a manos de Perry Smith y David Hickock. Dos ex presidiarios que oyeron hablar durante su estancia en la cárcel de la supuesta riqueza de un granjero de Kansas, Herb Clutter, y que, apenas hubieron salido de prisión, un aciago día de noviembre de 1959, se dirigieron a su casa con idea de robarle. Una vez dentro de la vivienda todo se descontroló y acabaron matando al padre, a la madre y a los dos hijos que se hallaban presentes.

Truman Capote leyó la atroz noticia y algo en su interior se encendió para animarle a redactar la que, con el tiempo, iba a ser la primera novela de no-ficción del género negro. Esto es, un texto que aspiraba a contar los hechos tal como ocurrieron, sin que el escritor pusiera de su parte el más mínimo juicio subjetivo, ni opinión alguna.

La novela se lee como tal –pero no, exactamente, como un reportaje– ganando ritmo gracias a la multitrama de varias voces que dinamiza el texto. Capote se ciñó a los hechos en su rigurosa cronología, si bien permitiéndose varios flashback que complementaron el perfil de los personajes.

En particular, los de los dos asesinos, Perry y Dick. Muy distintos entre sí, pero unidos por una serie de lazos que Capote trató de entender y exponer, de la misma forma que se esforzó por llegar al núcleo de la expresión, sentimiento, trastorno o perturbación capaz de franquear la violencia criminal de ambos homicidas en una circunstancia o situación dadas. La novela, así, fue discurriendo por el «planeamiento» del golpe, la escena del crimen, la huida, la captura, el proceso judicial, el internamiento penitenciario y, finalmente, la ejecución.

Una obra maestra a tener muy presente si de novela negra (o de novela, en general) hablamos.