Aragón, sin freno a la corrupción

Resulta difícil encontrar un ejemplo más preocupante de desconexión institucional que el que está mostrando el Gobierno de Aragón ante la presunta trama de irregularidades ambientales y presunta corrupción vinculada a Forestalia, al Inaga y al Miteco.

Mientras los juzgados investigan posible manipulación de informes, presiones a técnicos y declaraciones de impacto ambiental presuntamente fraudulentas firmadas sin garantías técnicas, la administración autonómica continúa tramitando los proyectos como si nada de esto hubiese ocurrido. Como si las revelaciones conocidas durante los últimos meses fueran un simple ruido mediático y no una gravísima advertencia sobre el mal funcionamiento del sistema de control ambiental en Aragón, que, por cierto, desde el Movimiento Ciudadano Teruel Existe llevamos más de cuatro años denunciando públicamente. Y estos días, además, asistimos perplejos ante anuncios de la empresa en cuestión investigada, diciendo poco menos que va a terminar la faena, construyendo nuevos parques eólicos en Cariñena y Paniza. La consumación. Viva el vino.

Lo de Aragón. Da para un programa de Évole. No se ha anunciado una auditoría independiente. No se han revisado expedientes sospechosos. Hay cientos. Muchos ya construidos. No se ha reforzado la supervisión técnica. No existe ni siquiera un gesto político de prudencia institucional. Sólo hay silencio. Lo que mal empezó con el cuatripartito, parece que va a terminar peor aún: sin hacer absolutamente nada ante las graves evidencias encima de la mesa.

La realidad es demoledora: aquí lo importante no es esclarecer qué pudo fallar, sino evitar que se detenga la maquinaria administrativa. Y eso es precisamente lo más alarmante. Al ritmo de anuncio de nuevos centros de datos y planes de supuesto interés general para Aragón, se va tapando todo lo demás. Centros de datos que, por cierto, no son ajenos a esto. Se nutrirán de electricidad de estas instalaciones, autorizadas por procedimientos supuestamente tramposos y fraudulentos, si, tal y como va la historia, terminan construyéndose. «Liarse la manta a la cabeza», dice la expresión coloquial. Resumiendo: que estas instalaciones encima van a hacer falta, porque los centros de datos están ya en marcha. Todo atado y bien atado, por si alguien tenía dudas.

Porque si existen sospechas fundadas de que muchas, muchísimas declaraciones de impacto ambiental pudieron tramitarse de forma irregular -presuntamente favoreciendo intereses empresariales concretos- lo mínimo exigible sería extremar los controles, actuar con cautela y revisar procedimientos. No acelerar como si la investigación judicial fuese un asunto ajeno.

La transición energética no puede convertirse en una coartada para debilitar las garantías democráticas y ambientales. Al contrario: cuanto más grandes son los proyectos, mayor debería ser la transparencia y más estrictos los controles.

Sin embargo, Aragón parece haber elegido otro camino: mirar hacia otro lado, esperar a que pase la tormenta y seguir firmando papeles. Y Vox en el Gobierno de Aragón. Como si no hubiera pasado nada.