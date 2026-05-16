Cada tarde, un pastor les lee a sus ovejas novelas policíacas (sus novelas favoritas) sin sospechar que ellas le entienden perfectamente. Un buen día, el pastor aparece muerto, presumiblemente asesinado, y las propias ovejas deciden resolver el misterio y averiguar quién ha sido el culpable, gracias a todo lo que han aprendido con los muchos libros de crímenes. Esta es la loca y divertida premisa de Las ovejas detectives, adaptación muy libre de la novela Las ovejas de Glennkill, de la escritora alemana Leonie Swann, que aquí publicó la editorial Salamandra en 2007.

Pese a ser una primera novela, obtuvo un éxito extraordinario: vendió un millón de ejemplares solamente en lengua alemana. Cuando aquí se publicó en el año 2012 su segunda novela, otra aventura con sus simpáticas ovejas, titulada ¡Que viene el lobo!, ya se indicaba en la semblanza de la autora que la versión cinematográfica de Las ovejas de Glennkill estaba en curso de producción. Pues bien, parece que han tenido que pasar unos cuantos años hasta que esa versión ha sido por fin una tangible realidad. Los lectores tenemos que tener paciencia, está visto, y ya se puede encontrar en la rutilante cartelera actual. Reconozco que entré en el cine con ciertos reparos. Me tenía ganado el libro de antemano, me parecía una genialidad, pero ¿estaría la película a la altura? Lo cierto es que la película colmó plenamente mis expectativas. Todo funciona a la perfección.

El reparto es sensacional, tanto los personajes humanos (Hugh Jackman, Emma Thompson, Nicholas Braun, Molly Gordon...) como los que dan voces a las ovejas (Bryan Cranston, Julia Louis-Dreyfus, Regina Hall, Brett Goldstein...). Y las ovejas están fantásticas, los efectos digitales son fabulosos. El misterio está muy bien planteado y resuelto, a lo Agatha Christie, y la cinta es tremendamente emotiva y profunda, a la manera de Babe, el cerdito valiente. Si la película es un éxito, que desde luego lo merece, no creo que el siguiente libro ovino, ¡Que viene el lobo!, tarde tanto tiempo en adaptarse y estrenarse. Y si tarda muchos años tampoco es un problema. Los espectadores estamos preparados para secuelas tardías, y si no que se lo digan a los responsables de El diablo viste de Prada, cuya continuación, veinte años después, funciona en taquilla mejor que la primera.