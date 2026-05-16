La última sesión de la Tertulia Perdiguer, celebrada en Ámbito Cultural (Zaragoza) resultó de lo más interesante, al tratar un tema de la máxima actualidad: la tolerancia. Una virtud que debería pertenecer al grupo de las teologales, pero que, en los últimos tiempos, brilla por su ausencia tanto en el marco internacional como en las relaciones personales.

Cinco expertos en cinematografía, Fernando Gracia, Juan Carlos Ajenjo, Mónica Gorenberg, Luis Gil y Roberto Sánchez analizaron, en formato tertulia, ejemplos relevantes de tolerancia en el cine (o intolerancia, su necesario reverso, la otra cara de un espejo donde se mira el hombre contemporáneo en busca de su perdida moral).

Películas como la monumental Intolerancia de Griffith abrieron el melón de este análisis del corazón humano en base al perdón, la compasión, la bondad, la empatía, la amistad, la complicidad, el respeto, la justicia y otras muchas acepciones compañeras de viaje de esa tolerancia que, pese a estar siempre presente, se ausenta con excesiva frecuencia. Otras extraordinarias cintas como Matar a un ruiseñor, Arde Misisipi, Adivina quién viene a cenar están noche, La lengua de las mariposas, Billy Eliot, Mandarinas, Green Book, La ola o Incontrolable, entre muchas, sirvieron como vehículos de exposición y debate a los muy activos y documentados miembros de la Tertulia Perdiguer.

Cuyas conclusiones, en torno a los grandes ejes temáticos de la tolerancia/intolerancia del ser humano con respecto a sus semejantes, se dividieron o concentraron en dos: la raza y el sexo. Siendo, por tanto, a su juicio, la condición sexual y la componente racial las dos patas de una misma mesa que, como depositaria de la tolerancia, la convivencia, la esperanza, debería mantenerse estable, pero que, en la actualidad, se tambalea bajo el empujón de la autocracia o el temblor de la mentira.

¿Sirve la tolerancia como inspiración para buenas películas? No olvidemos aquella advertencia de Oscar Wilde acerca de las malas novelas escritas con los mejores sentimientos. ¿Cuántas películas se han filmado sobre la tolerancia de Cristo, de Gandhi, de Kennedy? Pocas, muy pocas... ¿Cuántas, en cambio, acerca de su calvario, tormento o muerte? ¿Es más cinematográfica, más artística, la intolerancia? Un tema para otra tertulia...