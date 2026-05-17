El triángulo virtuoso de Aragón: vivienda, empleo y talento

Aragón puede considerarse una tierra de oportunidades que saca lo mejor de sí misma en tiempos de crisis. Ocurrió con la recesión de 2008, un crac económico que sirvió para establecer prioridades en las empresas, marcar estrategias a medio y largo plazo y apostar fuerte por la exportación como salvavidas al que agarrarse. También sucedió con el proceso soberanista catalán entre los años 2012 y 2022, que permitió a Aragón posicionarse como un lugar fiable y estable para atraer inversiones y generar confianza frente a la batalla política librada entre el Gobierno central y la comunidad vecina. Los graves problemas que atraviesa el sector del automóvil en Europa para afrontar la nueva era del coche eléctrico y la fuerte competencia china también han sido aprovechados por la comunidad para anticiparse a los tiempos, ya que fue la primera planta en España que produjo un vehículo 100% eléctrico, el Corsa, y hoy es punta de lanza en la atracción de proyectos clave como la gigafactoría de CATL y el aterrizaje de Leapmotor en Figueruelas y Borja. La falta de suelo que afecta a las grandes capitales españolas como Madrid y Barcelona también ha sido un argumento esgrimido por Aragón para localizar en la comunidad iniciativas estratégicas que han visto en la competitividad y en la agilidad administrativa uno de los mejores avales para su instalación en el territorio. Por no hablar de la firme apuesta por las renovables en los últimos años, algo que la servido para diferenciarse y reducir costes en un momento en el que la geopolítica ha disparado el precio de la energía.

Archivo - Obras en bloques de viviendas / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Estas lecciones pueden servir para que la comunidad afronte un reto mayúsculo, un desafío vinculado a la política de vivienda, que, en caso de lograrlo, puede representar una ventaja competitiva de primer orden para Aragón. Porque la vivienda es y será el asunto más trascendental, junto a la inmigración, que va a ocupar a la sociedad española en la próxima década. Vivienda y empleo se han convertido en el tándem perfecto para ofrecer soluciones al conjunto de la población, pero sobre todo a los jóvenes que buscan oportunidades vitales y profesionales.

La capacidad de Aragón para satisfacer un derecho básico como el acceso a un hogar será un elemento decisivo para mejorar la vida de los ciudadanos, pero también es la mejor palanca para atraer talento y oportunidades, más si cabe en un momento en el que los trabajadores comienzan a escasear por el envejecimiento de la población y el retiro de la generación del baby boom.

Generar un ecosistema que impulse la industria de la construcción paliará la actual crisis de vivienda y situará a Aragón a la vanguardia nacional

Este escenario, presidido por la escasez de profesionales, está impulsando un cambio sin precedentes en un mercado laboral en el que los salarios serán importantes a la hora de optar por un trabajo, si bien la calidad de vida y el acceso a la vivienda serán determinantes para localizar el talento y, por tanto, impulsar el desarrollo de Aragón y dar respuesta a sectores emergentes como la automoción, la logística, la tecnología o la energía.

Industrializar la construcción

La capacidad para ofertar suelo por parte de las administraciones, la colaboración público-privada y entre las propias instituciones para incentivar la construcción de viviendas, y la puesta en marcha de ayudas para quienes tienen dificultades para acceder a un piso son medidas que ya se están ejecutando en la comunidad y que permitirán poner en el mercado más inmuebles. Pero ni siquiera eso será suficiente. El siguiente paso debe ser generar un ecosistema que catapulte la industria de la construcción en la comunidad, porque ofrecerá oportunidades en un momento crítico y situará a Aragón a la vanguardia nacional. El propósito escontener los precios de los pisos, que ya están desorbitados, si bien todavía pueden crecer más en tiempos de volatilidad e incertidumbre, en los que el incremento de la inflación puede obligar al Banco Central Europeo (BCE) a elevar los tipos de interés en los próximos años.

La búsqueda de una solución para la vivienda es solo uno de los vértices sobre los que descansa un triángulo virtuoso en el que tiene que incidir Aragón. Los otros dos son el empleo de calidad y la llegada de talento. Falta camino por recorrer, pero lo importante es creérselo porque la oportunidad está ahí.