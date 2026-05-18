Vox ‘pringaos’

Debo reconocer que durante un tiempo Vox me asustaba, porque estaban haciendo las cosas bien. Se preocupaban del discurso, lo movían en redes, daban batalla cultural con un think tank, una universidad y hasta un sindicato. Incluso tuvieron la audacia de salirse de varios gobiernos. Pero viendo lo que está pasando en Aragón en las últimas semanas, he tenido que barajar diferentes títulos para esta columna: pringaos, tolais, pagafantas, ingenuos, etc. Veamos los acontecimientos. En el verano de 2023 Vox entra a formar parte de gobiernos en comunidades autónomas. Algo menos de un año después, Vox abandona esos gobiernos autonómicos. Repasando la hemeroteca de 2024, se encuentran las razones esgrimidas por los de Abascal. Se referían al PP en términos de estafa, de traición, de perder el honor, de pactar con el PSOE, de saquear y poner en peligro a los españoles, y una larga lista de afrentas y lindezas que no caben en esta columna. En resumidas cuentas, lo que estaban diciendo desde Vox es que los habían engañado y que ellos no tragaban con eso. Ahí fue cuando pensé: estos van en serio y no se van a dejar torear. Veamos ahora lo sucedido en Aragón. Tras el fiasco de las elecciones para Azcón y el subidón de Vox comenzaron las negociaciones. Vox, que en 2023 con menos escaños obtuvo la presidencia de las Cortes de Aragón, la pierde. Continúa el sainete de las negociaciones con dimes y diretes. En Vox se pusieron muy dignos diciendo que no son sillones, sino ideas lo que les mueve, y ya casi al borde de la repetición electoral, anuncian el pacto y la investidura de Azcón. En Vox vociferan por todo lo alto sus dos grandes logros. El número dos del Gobierno de Aragón, es decir la vicepresidencia. Y en lo ideológico-programático la defensa de la prioridad nacional. Eso es el 22 de abril. Llegan los nombramientos el 3 de mayo y a Nolasco le dicen que vicepresidente sí, pero que vicepresidente segundo, que de número dos nada, que la vicepresidencia de verdad es del PP. Y los de Vox comiéndoselo con patatas. Entonces, Azcón viendo que puede torearlos como quiera, decide directamente mearles en la cara para dejar claro quién manda. El domingo 10 de mayo sale en portada de los dos diarios más importantes de Aragón diciendo que la prioridad nacional es ilegal. En menos de 20 días les quita el número dos del gobierno y el acuerdo programático más importante. Si lo árabe no les produjese urticaria a los de Vox, quizá hubieran conocido este proverbio: La primera vez que me engañes, será culpa tuya; la segunda será culpa mía. Pringaos quizá se queda suave.