La Filmoteca de Zaragoza sigue siendo uno de los mejores reductos para mantener a salvo un cine difícil de ver en las salas comerciales y plataformas de televisión, tan condicionadas por la respuesta del público. Obras, muchas de ellas, de enorme interés y alto nivel artístico, en las que el séptimo arte manifiesta valiosas y muy interesantes variantes de su capacidad para sondear el corazón humano.

El nuevo ciclo de Filmoteca, dedicado al cine fantástico, ha reunido, bajo el criterio de Juan Pons, tres películas muy distintas entre sí, pero coincidentes en la elaboración de mundos mágicos y universos personales a medio camino entre la fantasía y la realidad, asimismo susceptibles, como cualquier cinta «comercial», de captar el interés del espectador y motivarle a muy personales reflexiones.

El ciclo arrancó con Camping du lac, de Eleanore Saintagnan. Una coproducción franco-belga de 2023 que combina mito, tradición, imaginación y un cierto realismo. El aportado por los residentes de un camping apartado de las Landas al que una joven llega accidentalmente, viéndose obligada a permanecer allí hasta que le arreglen su averiado coche. Durante su estancia, oirá hablar de las leyendas de un santo local que se alimentaba con un pez del lago de cuyo lomo cada día extraía con su navajita un pedacito de carne, para alimentarse tan solo con eso. El pez, lejos de morir, se regeneraba milagrosamente, y cuando el eremita subió a los cielos seguiría creciendo a lo largo de los siglos hasta convertirse, según se creía en la comarca, en un monstruo como el del Lago Ness. Al cual nadie había visto (pero en la película, finalmente, aparecerá).

En una segunda y esperada cita, el próximo 4 de junio, Filmoteca emitirá Big fish, uno de los míticos títulos del no menos legendario Tim Burton, con el mensaje de que la fantasía es capaz de modificar lo real y un espectacular reparto: Ewan McGregor, Albert Finney, Jessica Lange... Para cerrar el 11 de junio con Puente hacia Terabithia, de Gabor Csupó, otra construcción de temática fantástica, protagonizada por dos adolescentes que crean su propio mundo compartido para escapar de las miserias de sus vidas cotidianas. Un festín de necesaria irrealidad.