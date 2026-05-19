«Los niños del Hilarión (Gimeno) cantamos con ilusión por la paz, la amistad, por Europa y su unión...». Hay que ver a toda la comunidad escolar cantando su canción por el Día de Europa después de desfilar cada curso con la bandera de un país de la UE entre los aplausos de los demás, de bailar diferentes danzas de distintos países (Francia, Italia, Portugal) y de que cada uno gritara con todas sus fuerzas PAZZZZ en el idioma del país al que representaba. A los de mi nieta les tocó este año Finlandia y como todos, lo hicieron muy, muy bien.

Una gozada comprobar cómo en un colegio público se fomentan valores como el respeto, la unión, la amistad, la diversidad, la alegría compartida. Es un placer participar como familiar cada año en este acto que me reafirma en la defensa de la Educación pública, esa que atiende al 70% de las familias aragonesas con un alto nivel de calidad, de innovación y siendo en muchos casos un referente pedagógico gracias al profesorado que, a pesar de todos los inconvenientes, se esfuerza en garantizar la equidad y la excelencia sin exclusiones.

Cuando las extremas derechas, las dos, defienden en Aragón más dinero para la concertada juegan a trileros con la referencia a la libertad de elección. Nadie discute que haya colegios privados, ni clínicas privadas, ni residencias privadas y quien quiera, y los pueda pagar, que los utilice, pero quien garantiza la atención a todos, es lo público que se hace presente en la ciudad y sus barrios y en el medio rural. La concertación de recursos en la enseñanza tuvo sentido hace décadas cuando había que garantizar un derecho y era imposible hacerlo sin la concurrencia de recursos privados.

De ahí a considerar normal transferir más millones a la concertada cuando objetivamente sobran plazas en la pública va un trecho largo. Y justificarlo porque en su programa electoral hablaban de la libertad de elección es tomarnos por idiotas. La próxima vez póngalo más claro: si ganamos seguiremos desmantelando lo público para que los nuestros sigan haciendo negocios. Si ganamos nos acabaremos de cargar lo público y que cada cual se busque la vida. Ese es el modelo de quien nos gobierna.