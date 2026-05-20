Que Andalucía es, más que una comunidad autónoma, un mundo en sí mismo es algo que nadie que conozca ese territorio mágico rebatirá.

Otra cosa sería, es, la interpretación que de sus esencias y necesidades formulan los políticos que la gobiernan en el no tan corto, aunque sí próximo, terreno de la administración autonómica. Su definición del ámbito, su financiación y proyección exterior han sido temas fundamentales de la campaña, y lo seguirán siendo en los primeros días del nuevo equipo de gestión, cuando se formalice, instituya y eche a andar.

Pero si queremos conocer otra Andalucía, la de a pie de calle, de su poesía urbana, de sus tipos, es necesario conocer a sus mejores autores. Destacando entre ellos un joven escritor que viene demostrando hondura y pericia en el ejercicio de una novela negra tan moderna en su forma como comprometida en su fondo: Alberto Puyana, quien ha recorrido Aragón presentando en Gelsa (con Pedro Híjar) y en Monegrillo (con Úrsula Campos) su nueva novela: Corpore insepulto.

Un relato ambientado en un Cádiz que el autor, natural de allí mismo (nacido y criado en el emblemático, problemático, único barrio de Santa María) conoce a la perfección y ensalza o critica en su justa medida. Un Cádiz muy distinto el que aflora a estas intensas y entretenidas páginas, alejado de las guías turísticas (tanto como de la realidad las campañas políticas) pero muy cercano a esa materia que, de una manera sensible, poética y realista sirve para decorar y sustanciar una novela merecedora de atenta lectura.

Un Cádiz, una Andalucía que poco o nada tiene que ver con los clichés, tan manidos y antiguos, del «pellizco» o la «gracia» gaditana, y mucho con los problemas sensibles que atraviesan su sociedad como la hoja de un cuchillo: el paro, la emigración, las adicciones, el narcotráfico... Un panorama turbulento, conflictivo y vibrante que da mucho de sí a la hora de componer personajes y hacerlos discurrir por una acción ora cómica, ora dramática, siempre real y tan imprevisible como el día de mañana para uno de esos andaluces que han entronizado el presente en su manera de ver, hablar y vivir.

Andalucía: incertidumbre y magia.