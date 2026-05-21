La noche de los Aragoneses

Reconocer la valía, el esfuerzo, el compromiso, la profesionalidad y la dedicación de las personas no solo se ha convertido en una tradición para EL PERIÓDICO DE ARAGÓN sino que está en el ADN de un diario cuyo principal objetivo es informar y trasladar a los aragoneses el infinito mosaico que arroja la realidad de esta tierra y sus gentes. Pero esa no es la única misión que esta cabecera de Prensa Ibérica. También quiere ser palanca de desarrollo para la comunidad, a todos los niveles, y altavoz de aquellas personas que lo merecen, sean del ámbito que sean y piensen como piensen.

El Auditorio de Zaragoza fue testigo ayer de una nueva edición de la gala de Aragoneses del Año, una cita que reunió a casi mil personas y que se ha convertido en el acontecimiento social más relevante de cuantos se celebran en Aragón. La de ayer fue la 32 edición de un evento que brilló por la calidad de sus nominados y premiados en las distintas categorías, lo que vuelve a demostrar que la cantera de talento en la comunidad es más que notable, a pesar de que su población apenas supera los 1,38 millones de personas. Sin embargo, el valor añadido está más en la calidad que en la cantidad porque la mejor forma de predecir el futuro es crearlo, y eso es algo en lo que se han puesto manos a la obra los galardonados ayer con los Aragoneses del Año, que son, en definitiva, un espejo en el que mirarse.

La ceremonia fue solo una pequeña muestra de lo mucho y bueno que encierra Aragón en áreas tan relevantes como la empresa, la ciencia, la cultura, el deporte o los valores humanos. Y fue de esta última categoría de la que salió la triunfadora de la noche, la Fundación Dfa, que recibió el premio Aragonés del Año, al ser la candidatura que recabó el mayor número de votos de cuantas estaban nominadas. Votos que, por cierto,proceden, como siempre, de los lectores del PERIÓDICO DE ARAGÓN, que han participado activamente en el último mes tanto a través de la edición digital como impresa. Porque, en definitiva, este medio de comunicación quiere seguir estando cerca de los ciudadanos y darles el protagonismo que merecen.

El galardón para la Fundación Dfa llega cuando se cumplen 50 años de su fundación, un tiempo en el que ha derriba muros invisibles y ha apoyado a quien más lo necesita. También resultó premiada La Zaragozana (Ambar), una compañía que celebra 125 años y se ha convertido en uno de las referencias indiscutibles de Aragón. El técnico del Casademont Zaragoza, Carlos Cantero, en la categoría de Deportes; Aragón Televisión, en el apartado de Cultura; y el Instituto de Investigación Sanitaria (IIS), en Ciencia y Tecnología, también se llevaron su reconocimiento. Por su parte, elAragonés de Honor se otorgó a Alejandro Martínez Calle, un emprendedor y empresario aragonés, caracterizado por su fuerte arraigo, su empeño y la puesta en marcha de numerosas acciones solidarias tanto en la comunidad como fuera de ella. El talento del bailarín y coreógrafo aragonés Miguel Ángel Berna puso el broche final a la noche.

Aragoneses del Año cumple más de tres décadas de trayectoria y más de 200 reconocimientos desde que nació, en el año 1994. Ha pasado mucho tiempo, pero la esencia permanece. Y esta no es otra que reconocer la excelencia de quienes creen.