Intereses inconfesables

No solo es corrupción la apropiación de dinero público. Hay otros tipos de corrupción, de efectos aún más devastadores que el desvío de dinero de un presupuesto de todos a unos bolsillos particulares. Alterar, al alza, el precio de un puente para cobrar una comisión es grave. Que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez modificara el Código Penal, rebajando las penas cuando la corrupción no tuviera como fin el enriquecimiento personal, es un ejemplo del poco valor que los actuales gobernantes dan al tremendo esfuerzo fiscal que realiza la gente.

Cambiar el coste de un servicio para encarecerlo y poder pagar una mordida o reducir la calidad de un producto, como parece que sucedió en Adamuz, para que así haya un margen para abonar una comisión, aunque el receptor no sea el político que ha realizado ese chanchullo, no modifica el fondo de la cuestión: cuando hay corrupción el dinero público se emplea para fines distintos por los que la gente ha pagado IRPF o IVA.

Del asunto de Rodríguez Zapatero, siempre poniendo por delante la presunción de inocencia que pidió Sánchez durante la sesión de control del Congreso pero que no le otorgó a, por ejemplo, Rita Barberá, lo que más retrata, para mal, al expresidente ahora investigado es haber involucrado a sus hijas en todo este lodazal.

Pero lo fundamental de este caso no es si Zapatero se ha hecho rico, eso es casi lo de menos. La cuestión clave es: ¿Los –presuntos– negocios de Zapatero con la cúpula chavista han sido el motivo para que España tenga una política exterior determinada y que podríamos calificar de excéntrica entre las naciones occidentales, miembros de la OTAN y la UE?

¿Por qué el Gobierno de España pasó de reconocer a Juan Guaidó como presidente «encargado» de Venezuela a ser colaborador necesario del robo de las elecciones que Maduro le hizo a Edmundo González? ¿De verdad España fue cómplice de ese atropello para que ZP pudiera seguir haciendo negocios?

¿Qué tiene que ver la relación entre Venezuela y China con el papel de Zapatero y, en consecuencia, de Pedro Sánchez y España, con los contratos millonarios adjudicados por el Gobierno a Huawei, una empresa tecnológica gigantesca monitorizada por el Gobierno chino?

La Audiencia Nacional, con información llegada desde Suiza, Francia y Estados Unidos, investiga a un expresidente del Gobierno, de un país de la OCDE como España, por hacer negocios con una narcodictadura como Venezuela y una macrodictadura como China utilizando su influencia para poner la política exterior de una nación relevante en el mundo al servicio de unos intereses particulares. Ese tipo de corrupción es mucho peor que todo el dinero que se pueda extraer de una caja común. En Francia el expresidente Sarkozy ha sido condenado y ha pasado por la cárcel por aceptar dinero de Gadafi, aquí algunos hablan de lawfare. Pero cuando las barbas de tu vecino veas recortar, pon las tuyas a remojar.