Municipales: cuenta atrás

A un año de las elecciones locales y con el ciclo electoral ya en marcha, los partidos empiezan a definir estrategias en un contexto marcado por la política general. Las municipales mantienen una lógica propia, con los alcaldes en primera línea de la respuesta y atención a los problemas más reales e inmediatos de los ciudadanos, aunque la proximidad del final de la legislatura estatal (si no se trunca antes) y la coincidencia con las autonómicas en buena parte del Estado podrían reforzar la nacionalización de la campaña y condicionarán candidaturas y alianzas.

La principal incógnita sigue siendo la relación entre municipales y generales. Pedro Sánchez mantiene su intención de agotar la legislatura y descarta un «superdomingo» electoral, pero dentro del PSOE persiste la preocupación de que unas municipales demasiado próximas a las generales queden condicionadas por el desgaste del Gobierno. El PP buscará consolidar el poder territorial obtenido en 2023, mientras Vox intentará ampliar implantación municipal y capacidad de influencia en futuros pactos. En la izquierda continúan abiertas las dificultades para articular el espacio situado a la izquierda del PSOE, todavía marcado por la fragmentación, la debilidad organizativa y la falta de liderazgos consolidados.

En Aragón las municipales serán el segundo test después de que el pasado mes de febrero se adelantaran las autonómicas por primera vez en la historia y servirán para comprobar si el PP logra mantener su dominio en las principales ciudades de la comunidad. En la actualidad gobierna en las tres capitales aragonesas y en nueve de las diez ciudades más pobladas del territorio; de estas el PSOE solo se impuso a las derechas en Ejea de los Caballeros, bastión socialista por excelencia. Uno de los grandes interrogantes será el comportamiento de Chunta Aragonesista, que con el liderazgo de Jorge Pueyo logró duplicar sus diputados en la cita del 8F. La decadencia del PAR también deja un espacio para que el resto de formaciones luche por esos electores .

En el conjunto de España, las municipales de 2027 permitirán comprobar hasta qué punto se consolidan las dinámicas surgidas tras el ciclo electoral de 2023. La cita medirá la capacidad del PP para preservar su hegemonía territorial, el peso que pueda adquirir Vox en la política municipal y en la formación de mayorías, y la capacidad del PSOE para contener el desgaste.